كيف توظّف أمنية – إحدى شركات Beyon – البيانات اللحظية لتعزيز رصد الأعطال الاستباقي والارتقاء بتجربة عملاء الجيل الخامس

وطنا اليوم:يُشكّل تقديم تجربة اتصالات متنقلة عالية الجودة وبصورة مستدامة محوراً أساسياً في استراتيجية أمنية – إحدى شركات Beyon – بوصفها إحدى شركات الاتصالات الرائدة في الأردن، حيث توفّر خدمات الهاتف المتنقل والإنترنت الثابت لمشتركين في مختلف أنحاء المملكة. ومع تزايد اعتماد المستخدمين على الاتصال الرقمي في تفاصيل حياتهم اليومية، من البث والترفيه والألعاب، إلى التنقل، والمدفوعات الإلكترونية، والتعلّم والعمل عن بُعد، ارتفعت توقعاتهم فيما يتعلق بالسرعة والاستقرار والموثوقية، سواء في المناطق الحضرية المكتظة أو في المجتمعات الريفية.

وقد أسهم الانتقال إلى شبكات الجيل الخامس (5G) في رفع سقف هذه التوقعات بشكل أكبر، إذ فرض متطلبات أداء جديدة، وزاد الحاجة إلى مستويات أعلى من الدقة في تخطيط الشبكات ومراقبتها وتحسينها، ما ضاعف من مسؤولية شركات الاتصالات في تقديم أداء متّسق وفعلي في بيئات الاستخدام الحقيقية، وليس النظرية فقط.

في هذا الإطار، لم يعد بالإمكان الحفاظ على الريادة الشبكية بالاعتماد على أساليب المراقبة التقليدية أو الاختبارات الدورية المحدودة. بل بات الأداء الشبكي يتطلب فهماً وإدارة مستمرين يستندان إلى تجربة المستخدم الفعلية على أرض الواقع، لا إلى نماذج التغطية الافتراضية. وانطلاقاً من ذلك، سعت أمنية إلى تعزيز موقعها التنافسي ومواكبة تصاعد توقعات المشتركين، من خلال شراكة استراتيجية مع شركة Ookla® لدمج بيانات آنية قائمة على مصادر جماهيرية ضمن عملياتها التشغيلية اليومية.

توفّر حلول Ookla، بما في ذلك Speedtest Insights™ وSpeedtest Intelligence® وCell Analytics™ وConsumer QoE™، رؤية متجددة ومستمرة لتجربة المستخدمين الفعلية في مختلف مناطق المملكة. وقد مكّنت هذه الرؤية اللحظية أمنية من رصد المشكلات بسرعة أعلى، ومعالجتها بدقة أكبر، وترتيب أولويات الاستثمار الشبكي بفعالية، إلى جانب التحقق المستمر من نتائج التحسينات المنفذة، ما أسهم في ترسيخ مكانة أمنية باعتبارها معياراً لجودة شبكات الهاتف المتنقل في السوق الأردني، وتعزيز التجربة الشاملة لشبكات الجيل الخامس.

منهجية جوائز Speedtest

تعتمد جائزة أفضل شبكة هاتف متنقل من Speedtest على منهجية مستقلة ودقيقة إحصائياً طوّرتها شركة Ookla، استناداً إلى ملايين قياسات الأداء الواقعية التي يتم جمعها على مستوى المملكة من أجهزة مستخدمين حقيقيين وفي ظروف استخدام فعلية. وتشمل هذه القياسات بيانات اختبارات Speedtest التي يجريها المستخدمون بأنفسهم، إلى جانب إشارات استخدام متنقلة أخرى يتم جمعها بشكل مستقل، ما يوفّر رؤية شاملة لتجربة المستخدم الحقيقية عبر مختلف التطبيقات والمواقع وسيناريوهات الاستخدام. وتعكس الجائزة الأداء الفعلي من خلال مؤشر مركّب يعتمد على وسطي سرعات التحميل والرفع، وزمن الاستجابة، ومؤشرات الاستقرار، بعيداً عن الاختبارات المخبرية أو اختبارات القيادة التقليدية فقط.

وتستند هذه الرؤى والتحليلات إلى حجم كبير وذي دلالة إحصائية من القياسات التي جُمعت خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2025، حيث تطبّق شركة Ookla تقنيات تحقق إحصائي صارمة، تشمل استبعاد القيم الشاذة وإجراء اختبارات الثقة، لضمان دقة البيانات وعدالتها وقابليتها للمقارنة بين مختلف مشغلي الاتصالات.

الواقع التشغيلي (Situation)

يعتمد مستخدمو الهواتف المتنقلة يومياً على الاتصال الشبكي في مواقع وسيناريوهات استخدام متعددة، سواء في المنازل أو أماكن العمل أو المساحات العامة، حيث تتفاوت مستويات الأداء بشكل ملحوظ. إلا أن أساليب القياس التقليدية، مثل اختبارات القيادة الدورية أو جمع البيانات لمرة واحدة، لا توفر سوى لقطات محدودة لهذه الظروف المتغيرة، ولا تتيح الرؤية المستمرة التي تحتاجها أمنية لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة تسهم في تحسين تجربة المشتركين.

وانطلاقاً من ذلك، سعت أمنية إلى اعتماد نموذج أكثر مرونة قائم على البيانات، يتيح التحقق اللحظي من الأداء الشبكي، وتسريع التعديلات التشغيلية، وتحقيق تحسين مستمر. وقد أدركت الشركة محدودية الأساليب التقليدية لجمع البيانات، وعملت على بناء نهج ديناميكي يدعم اتخاذ القرار على مستوى هندسة الشبكات، وكذلك على مستوى العمليات التجارية الأوسع.

وقال يوسف ساتر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في أمنية : “تعتمد الريادة الشبكية اليوم على الرؤية اللحظية والقدرة على اتخاذ قرارات حاسمة. ومن خلال إدارة الشبكة بشكل استباقي استناداً إلى بيانات تجربة المستخدم الفعلية، ومعالجة فجوات التغطية بدقة، يمكن رصد المشكلات مبكراً ومعالجتها بكفاءة والتحقق من نتائجها بثقة. وقد لعبت بيانات Ookla دوراً محورياً في دعم قراراتنا الاستراتيجية وأسهمت بشكل مباشر في الجوائز التي حصلت عليها أمنية، ما عزز مكانتها كمعيار لجودة الشبكات في الأردن”.

الحل (Solution)

قامت أمنية بتحديث عملياتها التشغيلية للشبكة من خلال دمج بيانات Ookla الجماهيرية ضمن أنظمة التخطيط والهندسة، ما وفّر رؤية مستمرة للأداء الفعلي في بيئات الاستخدام الواقعية. وقد مكّن هذا الدمج الشركة من رصد المشكلات في مراحل مبكرة، واتخاذ إجراءات أكثر دقة، والتحقق من نتائج المعالجة باستخدام بيانات مستقلة.

واستندت هذه العملية إلى ثلاثة محاور رئيسية متوافقة مع استراتيجية الشبكة لدى أمنية:

⦁ تحليل التغطية لتحديد المواقع التي يعاني فيها المستخدمون من ضعف الإشارة

⦁ رصد الاختلالات الشبكية، مثل ارتفاع فقدان الحزم في شبكات الجيل الخامس

⦁ التحقق من نجاح نشر شبكات الجيل الخامس ودعم انتقال المستخدمين إلى تقنيات أعلى أداءً

وقد أسهمت هذه التحسينات التشغيلية بشكل مباشر في تعزيز مؤشرات الأداء الأساسية المعتمدة لدى Ookla في تحديد جائزة أفضل شبكة هاتف متنقل، بما في ذلك السرعة، وزمن الاستجابة، والاستقرار. وقد جرى قياس هذه التحسينات والتحقق منها والحفاظ عليها باستخدام البيانات المستقلة نفسها التي تُستخدم في تقييم الجوائز، ما يوفّر رابطاً واضحاً وقابلاً للتدقيق بين الإجراءات الشبكية المتخذة والنتائج المحققة.

تحليل التغطية

أتاحت بيانات Speedtest اللحظية لأمنية تحديد مواقع محددة يمكن أن يحقق تحسين التغطية فيها أثراً ملموساً على تجربة المستخدم. وأظهرت البيانات الجماهيرية مناطق مثل الحي التاسع في العقبة ومركز قرية المغير، حيث لم تكن مستويات الإشارة تلبي معايير الجودة المعتمدة لدى أمنية.

وبناءً على ذلك، جرى تنفيذ تحسينات مستهدفة في هذه المواقع، ثم استخدام البيانات نفسها للتحقق من تحسن مستويات الإشارة والأداء بعد التنفيذ، ما يضمن أن تكون الاستثمارات الشبكية دقيقة، وقابلة للقياس، ومرتبطة مباشرة بتجربة المستخدم الفعلية.

رصد الاختلالات الشبكية

غالباً ما يصعب رصد الاختلالات الشبكية باستخدام أدوات المراقبة التقليدية، نظراً لحدوثها في مواقع أو أنماط استخدام محددة. وقد مكّنت بيانات Ookla الجماهيرية أمنية من رصد اختلالات محلية في شبكات الجيل الخامس، بما في ذلك ارتفاع فقدان الحزم.

وبعد تحديد هذه الاختلالات، نفّذت أمنية حلولاً لمعالجتها، ثم استخدمت البيانات نفسها للتحقق من فاعلية المعالجة، بما يضمن حل المشكلة فعلياً وتحسّن تجربة المستخدمين في المناطق المتأثرة.

إطلاق الجيل الخامس واستراتيجية Sunrise

مع استمرار توسّع شبكة الجيل الخامس لدى أمنية، يلعب التحقق من الأداء الفعلي دوراً محورياً في ضمان أن تحقق عمليات النشر قيمة حقيقية للمستخدمين. وتتيح بيانات Ookla التحقق من أداء مواقع الجيل الخامس الجديدة، وضمان اتصال المستخدمين بالتقنية الأنسب وفقاً لقدرات أجهزتهم وتوافر الشبكة.

ومن الأمثلة على ذلك المنطقة المحيطة باستاد عمّان الدولي، حيث أكدت نتائج Speedtest تحسّن مستويات إشارة الجيل الخامس بعد تنفيذ التحديثات، ما دعم استراتيجية أمنية للانتقال الذكي من التقنيات القديمة إلى الجيل الخامس عندما تتوافق التغطية والسعة وجاهزية الأجهزة.

النتائج (Outcome)

أسهم تشغيل الشبكة بالاعتماد على البيانات اللحظية في تعزيز قدرة أمنية على تقديم أداء عالي الجودة وبصورة متسقة وعلى نطاق واسع. كما أدى تسريع رصد المشكلات، وتحسين قرارات الاستثمار، والتحقق المستمر من الأداء إلى الارتقاء بتجربة المستخدمين في ظل تزايد الاستخدام وتوقعاتهم.

ونتيجة لهذا النهج القائم على البيانات، حصلت أمنية على جائزة Speedtest™ لأفضل شبكة هاتف متنقل خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2025، تأكيداً مستقلاً على الأداء المتفوق للشبكة في بيئات الاستخدام الحقيقية.

كما أسهمت تحسينات أمنية بشكل مباشر في رفع متوسط سرعات التحميل على مستوى المملكة، حيث أظهرت المقارنات بين الأداء الوسيط لتحميل البيانات لدى أمنية والمتوسط الوطني ضمن Speedtest Global Index™ أن أداء أمنية يتجاوز باستمرار المتوسط العام، ما يرسّخ معياراً أعلى للأداء في السوق.

وخلال فترة التقييم الخاصة بالجائزة، تفوقت أمنية باستمرار على المتوسط الوطني للأداء عبر المؤشرات الرئيسية التي تقيسها Speedtest Intelligence®، ما عزز موقعها الريادي في السوق من خلال أداء واقعي ومستدام، وليس عبر تحسينات ظرفية أو مؤقتة.

ومن خلال الإدارة الاستباقية للأداء والتوسع المستمر في شبكات الجيل الخامس، تواصل أمنية قيادة تطور خدمات الاتصالات المتنقلة في الأردن، بما يدعم الشمول الرقمي، ويعزز المشاركة الاقتصادية، ويسهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر ترابطاً ومستقبلاً أكثر اتصالاً.