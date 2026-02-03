المجلس التمريضي يوفد أولى دفعات الممرضين للتدريب في رومانيا

وطنا اليوم:أعلن المجلس التمريضي عن إرسال الدفعة الأولى من الممرضين الأردنيين لهذا العام إلى رومانيا، للمشاركة في برنامج تدريبي متخصص في أقسام الطوارئ العامة.

وقال أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة، إن البرنامج التدريبي الذي يستمر ثلاثة أسابيع يأتي نتيجة العلاقات الدولية الرفيعة التي تتمتع بها سمو الأميرة منى الحسين، رئيس المجلس التمريضي، وما تحظى به من مكانة عالمية مرموقة وثقة واسعة في الأوساط التمريضية والصحية الدولية، ما أسهم في فتح آفاق تعاون نوعية مع مؤسسات طبية وصحية متقدمة في مختلف أنحاء العالم.

وبين النوافلة أن الدفعة الأولى تضم 11 ممرضًا، جرى اختيارهم وتنسيبهم رسميًا من مستشفيات: الجامعة الأردنية، والعبدلي، والاستقلال، والخالدي، مشيرًا إلى أن الدفعتين الثانية والثالثة ستُرسل خلال الفترة المقبلة ضمن خطة تدريب دولي متكاملة تهدف إلى تطوير الكوادر التمريضية الوطنية في مجال الإسعاف المتخصص ورفع جاهزيتها المهنية.

وأوضح أن التدريب سيجري في مستشفى تورغو موريش الحكومي للطوارئ، وهو مركز إقليمي مرجعي متقدم في طب الطوارئ في رومانيا، لما يتمتع به من بنية تحتية حديثة، وكثافة سريرية عالية، ضمن منظومة طبية متكاملة تشمل الطوارئ والإسعاف والإخلاء الطبي واستقبال وإدارة الحالات الحرجة والإصابات المعقّدة.

وأشار إلى أن البرنامج يوفّر للمشاركين قيمة مهنية وعملية عالية من خلال الاطلاع والعمل المباشر في بيئات طبية متقدمة، واكتساب مهارات متخصصة في تمريض الطوارئ، والاستجابة السريعة، وإدارة الإصابات المتعددة، والعمل ضمن فرق طبية متعددة التخصصات، وفق بروتوكولات أوروبية حديثة ومعايير مهنية متقدمة.

وأكد النوافلة أن المجلس التمريضي ماضٍ في توسيع برامج التدريب الدولي النوعي، وتنفيذ خطته بإرسال دفعات إضافية خلال العام الحالي، وبناء شراكات استراتيجية مستدامة تخدم المصلحة الوطنية وتسهم في إعداد كوادر تمريضية مؤهلة وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاع الصحي.