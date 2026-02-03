أول تعليق من محمود حجازي بعد اتهامه بالتحرش

وطنا اليوم:في أول تعليق له بعد ضبطه في واقعة التحرش والاعتداء الجنسي، رد الفنان محمود حجازي عبر حسابه على “إنستغرام” بكلمات غامضة.

واستعان احجازي عبر خاصية “الستوري” بالآية الكريمة “ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين”. وأضاف قائلاً في رده: “كيد البشر ومكرهم .. مهما عظم، يواجهه تدبير الله تعالى الذي يبطله ويقلبه نفعا”، في إشارة إلى ما وجه إليه من اتهامات.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية ألقت القبض على الفنان بتهمة التحرش والتعدي الجنسي على سيدة بأحد الفنادق في القاهرة.

فيما بدأت الأزمة عندما تقدمت سيدة تحمل جنسية أجنبية من أصل مصري ببلاغ للجهات الأمنية، اتهمت خلاله حجازي بالتعدي عليها جنسياً داخل أحد الفنادق وسط القاهرة.

لتتولى جهات التحقيق فحص الاتهامات والتحقق منها لمعرفة مدى صحتها، فيما نفى حجازي كافة الاتهامات الموجهة إليه جملة وتفصيلاً.

ضرب وسحل

وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل حجازي بكفالة 10 آلاف جنيه، في قضية اتهامه بضرب زوجته وسحلها وإصابتها. فيما استمعت جهات التحقيق المختصة في وقت سابق، لأقوال زوجته، وذلك بعد اتهامها له في محضر رسمي بتعديه عليها بالضرب والسب والقذف والتسبب لها في إصابات وكدمات متفرقة