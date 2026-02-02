بنك القاهرة عمان
توم كروز يغادر لندن بعد سلسلة جرائم تهز حي النخبة

14 دقيقة ago
توم كروز يغادر لندن بعد سلسلة جرائم تهز حي النخبة

وطنا اليوم:اتخذ النجم العالمي توم كروز قرارًا مفاجئًا بمغادرة شقته الفاخرة في قلب لندن، بعد أن شعر أن سلامته الشخصية مهددة نتيجة تصاعد جرائم السطو في المنطقة الراقيّة.
الشقة المطلة على هايد بارك، والتي تصل قيمتها إلى 35 مليون جنيه إسترليني، كانت مقرًا للنجم منذ شرائها عام 2021، لكنها سرعان ما تحولت إلى وحدة خالية بعدما قرر كروز العودة إلى الولايات المتحدة.
تأتي هذه الخطوة بعد حادثة سطو مسلح جريئة استهدفت متجر ساعات فاخرًا بالقرب من منزله، حيث اقتحم اللصوص المتجر باستخدام دراجات نارية ومطارق ثقيلة، ملوحين بأسلحة بيضاء في وجه الحراس قبل أن يفروا بعد سرقة عشرات الساعات الثمينة.
الحادثة، التي وقعت في وضح النهار، عززت شعور كروز بعدم الأمان، خاصة مع تكرار حوادث مماثلة في الحي خلال الأشهر الأخيرة.
رغم تعلقه بالثقافة البريطانية وعلاقاته المميزة مع المجتمع المحلي، كان تكرار هذه الاعتداءات سببًا كافيًا للنجم لاتخاذ قرار الرحيل، حيث رصد السكان والموظفون نقل ممتلكاته من الشقة بسرعة.
ومع ذلك، يترك كروز إرثًا من الذكريات في بريطانيا، فقد ظهر في مناسبات عامة برفقة أفراد العائلة الملكية، وترك بصمته في مواقع تصوير عدة أفلام، ونال تقديرًا رسميًا من معهد الفيلم البريطاني “BFI” تقديرًا لمساهماته في السينما


