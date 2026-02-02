لدغة أفعى تنهي حياة نجمة ذا فويس نيجيريا

وطنا اليوم:شهدت نيجيريا حالة كبيرة من الحزن بعد وفاة المغنية الصاعدة إيفونانيا نوانجيني، 26 عامًا، يوم السبت، إثر تعرضها للدغة ثعبان في العاصمة أبوجا.

برزت نوانجيني بعد ظهورها في برنامج “ذا فويس” نيجيريا عام 2021، النسخة المحلية من المسابقة التلفزيونية العالمية.

وكانت معروفة بتنوع أساليبها الموسيقية، حيث تمزج بين الجاز، الأوبرا، الموسيقى الكلاسيكية، والسول.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قيام مختص بالتعامل مع الثعابين بإزالة ثعبان من شقتها، فيما يمكن سماع صرخات الناس القريبة وهم يقولون: “إنه كوبرا!”.

وقال صديق مقرب لها، سام إيزوغو، المؤسس المشارك والمدير الموسيقي لجوقة أميموسو التي كانت تغني فيها، إن نوانجيني كانت “نجمة صاعدة”.

وأضاف أنها كانت تخطط لإقامة أول حفل منفرد لها في وقت لاحق من هذا العام. وكانت نوانجيني أيضًا مهندسة معمارية متدربة.

وقعت الحادثة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حين كانت نوانجينيه نائمة قبل أن تستفيق متأثرة بلدغة الأفعى، وفق إفادات من محيطها.

وسرعان ما تحولت الأجواء من حالة فزع إلى سباق مع الزمن، حيث توجهت المغنية في البداية إلى عيادة قريبة، إلا أن الإمكانات الطبية المتوافرة لم تكن كافية للتعامل مع حالة تسمم من هذا النوع، ما استدعى نقلها لاحقًا إلى مركز طبي اتحادي.

وأفادت مصادر مطلعة بأن نوانجينيه وصلت إلى المستشفى في وضع صحي بالغ الخطورة، حيث بذل الطاقم الطبي جهودًا عاجلة لمحاولة تثبيت حالتها.

وعانت المغنية صعوبة في الكلام، لكنها تمكنت من التواصل عبر إشارات يدوية، في وقت ظهرت فيه أعراض تنفسية حادة نتيجة تأثير السم. وذكرت روايات من دائرة أصدقائها وجود تعقيدات مرتبطة بتوافر الأمصال المضادة، الأمر الذي تسبب في تأخير خطير خلال الساعات الأولى من تلقي العلاج.

أصدر المركز الطبي بيانًا لاحقًا أوضح فيه أن الرعاية اللازمة قُدمت فور وصول الحالة، وشملت إجراءات إنعاش، وتزويدًا بالسوائل الوريدية، ودعمًا بالأكسجين، إلى جانب إعطاء مصل متعدد لمقاومة سموم الثعابين.

وأكد البيان أن المضاعفات الناتجة عن اللدغة كانت شديدة، وأن جميع محاولات الإنعاش لم تنجح في إنقاذ حياة الشابة، نافيًا أن يكون نقص العلاج سببًا مباشرًا للوفاة.

خيمت حالة من الصدمة داخل مجتمع برنامج ذا فويس، خاصة بين المتابعين في نيجيريا وخارجها، عقب إعلان الخبر.

وعُرفت نوانجينيه بصوتها القوي وحضورها الهادئ خلال مشاركتها في البرنامج عام 2021، حيث لفتت انتباه لجنة التحكيم في مرحلة الأداء الأولي، قبل مغادرتها المنافسة في الأدوار الإقصائية، مع استمرار تداول اسمها بين المهتمين بالمواهب الصاعدة.

جمعت نوانجينيه بين الغناء والعمل الأكاديمي، إذ درست الهندسة المعمارية بالتوازي مع نشاطها الموسيقي.

شاركت بانتظام في جوقة «أميموسو»، التي مثّلت مساحة مهمة لتطوير قدراتها الصوتية. وخلال الأشهر الماضية، كانت تستعد لإطلاق أول حفل غنائي منفرد لها، ضمن مرحلة جديدة من مشوارها الفني.

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تدفقًا واسعًا لرسائل التعزية فور الإعلان عن الوفاة، حيث عبّر جمهورها وزملاؤها عن حزنهم لفقدان صوت شاب كان يستعد للانتشار.

وأشادت منشورات عديدة بأخلاقها الهادئة والتزامها الفني، معتبرة غيابها خسارة مؤلمة للمشهد الموسيقي المحلي.

واشتهرت نوانجينيه بصوت «سوبرانو» قوي، وبرزت خلال تجارب الأداء في برنامج ذا فويس نيجيريا عام 2021 بأدائها لأغنية ريهانا الشهيرة «Take a Bow»، وكانت تخطط لإقامة أول حفل غنائي منفرد لها لاحقًا خلال العام الجاري، قبل أن يحول الحادث دون ذلك.

وقالت هيلاري أوبينا، زميلتها في الجوقة، إن الراحلة كانت فتاة تتمتع بالتواضع والذكاء والموهبة، مؤكدة أن الجميع يشعر بالانكسار لغيابها، فيما امتلأت صفحة جوقة «أميموسو» على فيسبوك برسائل نعي أشارت إلى بقاء صوتها حاضرًا في الذاكرة.

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن القارة الأفريقية تسجل سنويًا ما بين 435 ألفًا و580 ألف حالة لدغة أفاعٍ تتطلب تدخلًا طبيًا. وفي نيجيريا، تفيد تقارير محلية بوقوع نحو 2000 حالة وفاة سنويًا نتيجة هذه الإصابات، ما يضع البلاد ضمن الدول الأكثر تضررًا من هذه الظاهرة، وسط انتقادات متواصلة بشأن جاهزية النظام الصحي وتوافر الأمصال في مناطق عدة