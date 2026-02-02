75 فرصة عمل جديدة حصاد يوم وظيفي نظمته دار الحسام وبسمة أمل

وطنا اليوم:نفذت دار الحسام للعمل الشبابي، وبالشراكة مع مبادرة بسمة أمل يومًا وظيفيًا يهدف إلى ربط الباحثين عن عمل بفرص حقيقية في سوق العمل، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات التغذية الكبرى.

وشهد اليوم الوظيفي حضورًا وتفاعلًا مميزًا من الشباب والشابات، حيث جرى تقديم فرص عمل في عدة مجالات ضمن بيئة داعمة تعزز التمكين الاقتصادي وتفتح آفاقًا جديدة للتشغيل. وأسفرت الفعالية عن قبول ما لا يقل عن 75 شابًا وشابة من أصل 160 متقدمًا، وتمت دعوتهم لاستكمال تجهيز الأوراق المطلوبة لمباشرة العمل.

ونؤكد في دار الحسام للعمل الشبابي على أن هذا اليوم يأتي ضمن نهج عملي تتبناه دار الحسام للعمل الشبابي مع كافة الجهات لترجمة المبادرات إلى فرص تشغيل حقيقية، مؤكدين الاستمرار في دعم الشباب وتمكينهم بخطوات واقعية تسهم في بناء مستقبل أفضل.