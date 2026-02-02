بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك يستقبل رئيس أركان الجيش الفرنسي

3 ساعات ago
الملك يستقبل رئيس أركان الجيش الفرنسي

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني في قصر الحسينية، الاثنين، رئيس أركان الجيش الفرنسي الفريق أول فابيان ماندون، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.
وتم بحث متانة العلاقات بين الأردن وفرنسا، والحرص على تعزيز التعاون، خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية، كما جرى بحث مجمل التطورات في المنطقة.
وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:53

جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تسجل تقدماً متكاملاً يعزز موقعها محلياً ودولياً

16:47

الصفدي لعراقجي: الأردن لن يكون ساحة حرب في أيّ صراع إقليمي

16:39

المومني: الإعلام المهني المحترف درع المجتمع من التضليل وسيل الأخبار الزائفة

16:33

مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي الأردني يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 12%

16:31

ضبط بيع مياه منزلية مخالفة بصهاريج في ايدون

16:05

75 فرصة عمل جديدة حصاد يوم وظيفي نظمته دار الحسام وبسمة أمل

15:57

إعصار القنبلة يغرق كارولينا الشمالية بالثلوج والإغوانا تتساقط في فلوريدا

15:46

ملفات إبيستين وهندسة الإنحطاط العالمي

15:31

البيئة تطلق حملات نظافة شاملة في وسط البلد ودبين وجبل نيبو

15:20

العيسوي يلتقي وفدين من سيدات البادية الجنوبية ومبادرة “أفق التغيير”

15:19

المستقلة للانتخاب تطالب الأحزاب بعكس تصويبات الأنظمة الأساسية على أسمائها

15:12

مشروب أحمر يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ

وفيات
وفيات الإثنين 2 – 2 – 2026وفيات الأحد 1 – 2 – 2026وفيات الجمعة 30-1-2026وفيات الخميس 29-1-2026وفيات الأربعاء 28 – 1 – 2026