فيلم “ميلانيا” عن سيدة أميركا الأولى يتجاوز التوقعات بشباك التذاكر

3 ساعات ago
وطنا اليوم:تجاوز الفيلم الوثائقي الجديد عن ميلانيا ترامب التوقعات في شباك التذاكر بأميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، محققاً عائدات بلغت سبعة ملايين دولار.
وحلّ فيلم “ميلانيا” من إنتاج “أمازون إم جي إم”، والذي يتناول تفاصيل عن حياة السيدة الأميركية الأولى خلال الأيام العشرين التي سبقت تنصيب زوجها رئيساً للولايات المتحدة عام 2025، في المرتبة الثالثة في شباك التذاكر.
وقال المحلل ديفيد إيه غروس من شركة “فرانشايز إنترتينمنت ريسيرش” إن “هذه الانطلاقة، رغم أنها ممتازة بالنسبة إلى فيلم وثائقي، كانت ستُعدّ مقلقة لأي فيلم آخر، نظراً إلى تكلفته المرتفعة البالغة 75 مليون دولار ومحدودية فرصه في تحقيق إيرادات خارجية مرتفعة”.
وأضاف “لكن هذا العمل يشكل استثماراً سياسياً لا مشروعاً سينمائياً ربحياً. 75 مليون دولار مبلغ زهيد بالنسبة إلى أمازون”.
وتصدّر فيلم “سيند هيلب” من إنتاج شركة “توينتيث سينشري” شباك التذاكر محققاً 20 مليون دولار، على ما أفادت شركة “إكزيبيتر ريليشنز” الأحد. ويتمحور هذا العمل، وهو من بطولة ريتشل ماك آدامز وديلن أوبراين، حول امرأة ومديرها يحاولان البقاء على قيد الحياة في جزيرة مهجورة بعد تحطم طائرتهما.
وأفادت شركة “إكزيبيتر ريليشنز” بأن فيلم الخيال العلمي “آيرون لانغ” حل في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 18 مليون دولار. وتدور أحداث هذا العمل المقتبس من لعبة فيديو في زمن ما بعد نهاية العالم، وهو من تأليف وإخراج وتمويل نجم اليوتيوب مارك فيشباخ المعروف ب”ماركيبلاير”.


