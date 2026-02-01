بنك القاهرة عمان
العشائر ركيزة الوطن ودرعه الأول

ساعتين ago
د.علي الطراونة

العشائر لم تكن يومًا عبئًا على الوطن، بل كانت وما زالت سنده ودرعه الأول.
من رحم العشائر تأسست الدولة، وبسواعد أبنائها حُمي الاستقلال، وبمواقفها الثابتة صمد الوطن في أحلك الظروف.

العشائر ليست مجرد انتماء اجتماعي، بل منظومة قيم: الوفاء، الشجاعة، الحكمة، ونصرة الوطن والقائد. وهي التي وقفت دائمًا في خندق واحد مع القيادة، وقدّمت الشهداء، وحمت الاستقرار، ولم تتخلَّ عن دورها مهما تغيّرت الظروف.

المؤسف أن هناك من يحاول اليوم تهميش دور العشائر أو تصويرها بصورة مجحفة، متأثرًا بأفكار دخيلة لا تُدرك خصوصية هذا الوطن ولا تاريخه. فالدولة التي تنسى ركائزها، تُضعف نفسها بنفسها.

من هنا، فإننا ندعو الحكومة إلى إحياء دور العشائر الحقيقي، وإشراكها كشريك وطني فاعل، لا كمجرد عنوان شكلي. فالعشائر كانت وستبقى الركيزة الأساسية في حماية الوطن، وحفظ نسيجه الاجتماعي، والوقوف مع القائد صفًا واحدًا.

الوطن لا يُحمى بالشعارات فقط، بل برجاله الأوفياء…
والعشائر كانوا دائمًا في المقدمة.


