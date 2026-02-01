بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

المجتمع الأردني يدفع ثمن التراخي والعاطفة

3 ساعات ago
المجتمع الأردني يدفع ثمن التراخي والعاطفة

وطنا اليوم:قال أستاذ علم الاجتماع الدكتور جهاد الحجي إن التشريع الصحيح يشكّل الطريق الأكثر أمانًا لنجاة المجتمع وحمايته من الانزلاق نحو الفوضى والانحراف، مشيرًا إلى أن القوانين الواضحة والحازمة تمثل الإطار الناظم للسلوك الجمعي وضبط التوازن الاجتماعي.
وأوضح أن التدخل المبكر في معالجة الظواهر المنحرفة يُعد أكثر انسجامًا مع الطبيعة البشرية، وأكثر أمانًا على المدى البعيد، مشيرًا إلى أن الانتظار حتى تفاقم المشكلات الاجتماعية يزيد من كلفتها الإنسانية والاقتصادية ويعقّد معالجتها.
وبين الحجي أنه لا جدوى من التأهيل العلاجي ما لم يسبق ذلك خلو المجتمع من مسارات الانحراف، موضحًا أن المعالجة الحقيقية تبدأ من تجفيف المنابع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تنتج السلوك المنحرف، وليس الاكتفاء بمعالجة نتائجه.
ولفت إلى أن المخدرات تمثل واحدة من أخطر القضايا الاجتماعية، نظرًا لما تفرضه من تكلفة اجتماعية واقتصادية باهظة، تمتد لتطال الأسرة، وسوق العمل، والأمن المجتمعي، والنظام الصحي بأكمله.
ونوه الحجي إلى أن هناك مظاهر تمرد متزايدة على القانون، إلى جانب مشاهد انحلال أخلاقي باتت واضحة في الفضاء العام، معتبرًا أن هذه المؤشرات تدق ناقوس الخطر، وتنذر بتآكل منظومة الضبط الاجتماعي إذا لم يتم التعامل معها بحزم ومسؤولية.
وأشار إلى أن نظرية الوصم الاجتماعي بدأت تأخذ منحى مختلفًا، حيث لم تعد الوصمة تشكّل رادعًا اجتماعيًا كما في السابق، ما يستدعي إعادة النظر في أدوات الضبط الاجتماعي التقليدية، وتطوير سياسات أكثر فاعلية توازن بين الردع والإصلاح.
وأكد الحجي ضرورة إنهاء حالة الفوضى الاجتماعية، وتفعيل القوانين القائمة، إلى جانب إقرار عقوبات مغلّظة بحق من يعبث بأمن المجتمع وقيمه، معتبرًا أن سيادة القانون الصارمة والعادلة هي الأساس في بناء مجتمع آمن، متماسك، وقادر على حماية أفراده ومستقبله.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:31

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الربطة والدبوبي والحوراني والجعافرة

20:41

العشائر ركيزة الوطن ودرعه الأول

20:33

تدهور مركبة واصطدامها بصراف آلي داخل محطة محروقات في إيدون

20:30

الخزوز : قراءة أولية في مشروع قانون التربية والتعليم والموارد البشرية

20:27

هل تطيح امرأة بتقليد عمره 80 عاما في الأمم المتحدة؟

20:15

الموافقة على تنفيذ المرحلة 2 من تطوير النقل العام بين المحافظات وعمّان

19:49

محلل بي إن سبورتس يصبح وزيراً في الكويت

19:43

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأحد

19:39

رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى: البلدية بدأت تحضيراتها واستعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك

19:22

للأردنيين .. منح دراسية في برنامج الماجستير من قبرص

19:14

واشنطن تعزز أنظمة الدفاع الجوي في الشرق الأوسط تحسباً لضربة إيرانية

19:05

الملك والرئيس المصري يعقدان مباحثات في القاهرة

وفيات
وفيات الأحد 1 – 2 – 2026وفيات الجمعة 30-1-2026وفيات الخميس 29-1-2026وفيات الأربعاء 28 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 27 – 1 – 2026