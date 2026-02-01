إحالة مباراتي الفيصلي واتحاد عمّان والأرثوذكسي والفحيص إلى انضباط السلة

وطنا اليوم:قرّر الاتحاد الأردني لكرة السلة تحويل مجريات المباراتين بين فريق النادي الفيصلي وفريق نادي اتحاد عمّان ضمن مباريات دوري المحترفين، والمباراة التي أُقيمت بين فريق نادي شباب الفحيص وفريق النادي الأرثوذكسي ضمن مباريات بطولة سن 14 للناشئات، إلى لجنة الانضباط والسلوك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك وفقًا للوائح والتعليمات النافذة.

وأعرب الاتحاد الأردني لكرة السلة عن أسفه البالغ لما حدث خلال المباراتين الأخيرتين بين فريق النادي الفيصلي وفريق نادي اتحاد عمّان ضمن مباريات دوري المحترفين، والتي أُقيمت يوم الجمعة الموافق 30 كانون الثاني في صالة الأمير حمزة، والمباراة التي أُقيمت بين فريق نادي شباب الفحيص وفريق النادي الأرثوذكسي ضمن مباريات بطولة سن 14 للناشئات بتاريخ 31 كانون الثاني في صالة نادي شباب الفحيص.

وأكد رئيس الاتحاد سمير باكير ضرورة التزام جميع أطراف اللعبة بالقواعد والتعليمات لضمان استمرار نجاح البطولات وتعزيز مكانة وسمعة كرة السلة محليًا وإقليميًا