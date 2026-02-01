وزير الداخلية يجري جولة تفقدية مفاجئة في مديرية أحوال إربد

وطنا اليوم:أجرى وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الأحد، جولة تفقدية مفاجئة على مديرية الأحوال المدنية والجوازات في محافظة إربد، اطلع خلالها على سير العمل والإجراءات المتبعة في تقديم الخدمات للمواطنين، ومدى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعتمدة، بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة الأداء.

واستمع الفراية خلال جولته إلى ملاحظات عدد من المراجعين حول مستوى الخدمات المقدمة والتحديات التي قد تواجههم أثناء إنجاز معاملاتهم، مؤكدًا حرص الحكومة على تحسين بيئة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ومشددًا على أهمية التعامل الإيجابي مع المراجعين وتسهيل إجراءاتهم ضمن إطار القانون