بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

وزير الداخلية يجري جولة تفقدية مفاجئة في مديرية أحوال إربد

ساعتين ago
وزير الداخلية يجري جولة تفقدية مفاجئة في مديرية أحوال إربد

وطنا اليوم:أجرى وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الأحد، جولة تفقدية مفاجئة على مديرية الأحوال المدنية والجوازات في محافظة إربد، اطلع خلالها على سير العمل والإجراءات المتبعة في تقديم الخدمات للمواطنين، ومدى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعتمدة، بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة الأداء.
واستمع الفراية خلال جولته إلى ملاحظات عدد من المراجعين حول مستوى الخدمات المقدمة والتحديات التي قد تواجههم أثناء إنجاز معاملاتهم، مؤكدًا حرص الحكومة على تحسين بيئة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ومشددًا على أهمية التعامل الإيجابي مع المراجعين وتسهيل إجراءاتهم ضمن إطار القانون


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:55

الأردن ودول عربية وإسلامية يدينون انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار بغزة

15:50

أورنج الأردن شريك الاتصالات الحصري لفعالية تيد إكس في كينغز أكاديمي

15:48

سهم الفوسفات الأردنية يقود تداول بورصة عمان الأحد

15:46

عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

15:42

بدء تدريب مكلفي خدمة العلم في مركز التدريب بمعسكر شويعر

15:20

الملكية الأردنية تحقق أرباحا صافية بمقدار 21.5 مليون دينار لعام 2025

15:13

القبض على 35 تاجراً ومروجاً للمخدرات تورطوا في 13 قضية نوعية

15:10

محافظ البنك المركزي: توقعات بارتفاع نمو الاقتصاد الوطني إلى 3% في 2026

14:37

منخفض جوي قاسٍ يضرب دول شمال أفريقيا

14:25

أكيد: 96 إشاعة في كانون الثاني

14:22

النواب يقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا

14:16

البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر نموذج الأمم المتحدة للأكاديمية البريطانية الدولية

وفيات
وفيات الأحد 1 – 2 – 2026وفيات الجمعة 30-1-2026وفيات الخميس 29-1-2026وفيات الأربعاء 28 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 27 – 1 – 2026