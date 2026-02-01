السفير العضايلة: الأردن حريص على تعزيز علاقاته الثنائية مع الهند

وطنا اليوم:شارك مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، في أعمال الدورة الثانية للاجتماع الوزاري للمنتدى العربي الهندي، التي عقدت بالعاصمة الهندية نيودلهي على مدار يومين، وذلك مندوبا عن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين.

وجرى خلال الاجتماع الذي أقيم بتنظيم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربي وحضره وزراء خارجية وممثلو الدول العربية وجمهورية الهند، بحث تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين الجانبين، لا سيما في ظل توقيت يتطلب استمرار الحوار الدولي للتعامل بشراكة فاعلة مع مختلف القضايا والتحديات الراهنة.

وفي كلمة الأردن، أكد السفير العضايلة أن المملكة تنظر باهتمام بالغ إلى علاقاتها مع الهند وحرص متبادل على تطويرها وتعزيز مسارها الفاعل الذي جسدته الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي إلى المملكة، ما أسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي وفتح آفاق أوسع للشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وشدد على حرص الأردن على مواصلة تعزيز علاقاته الثنائية مع جمهورية الهند، في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية وعديد قطاعات حيوية، لا سيما وأن البعد الاقتصادي يبرز كأحد الأعمدة الأساسية في العلاقات الأردنية– الهندية.

وفي الشأن السياسي، أشار العضايلة إلى الترحيب بمواقف الهند المناصرة للعدالة والقانون الدولي، مؤكدا موقف الأردن الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وأهمية الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها الذي تعمل على تجسيده الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.

وفي هذا الإطار، لفت إلى دعم المملكة للدور الإنساني المحوري الذي تضطلع به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم خدمات أساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، معربا عن التقدير لجمهورية الهند الصديقة على دعمها المالي والسياسي المستمر لهذه الوكالة الأممية.

وفي إطار التعاون متعدد الأطراف، أكد إيمان الأردن بأن التعاون العربي– الهندي يقوم على أسس راسخة من التفاهم والمصالح المشتركة، والتطلع الى تعزيز مسارات بناءة تسهم في التعامل مع مختلف التحديات وتسخير الفرص والاستفادة من المزايا التنافسية بين الجانبين لتبادل المنفعة المشتركة.

وعلى هامش الاجتماعات، التقى العضايلة ضمن الوفد العربي المتكون من من وزراء ورؤساء وفود الدول العربية بحضور أمين عام جامعة الدول العربية احمد أبو الغيط، مع رئيس الوزراء الهندي الذي أكد حرص بلاده على الانفتاح وتعزيز التعاون مع الدول العربية والتطلع لمستقبل متين من العلاقات الثنائية والمتعددة مع العالم العربي.

كما جرى لقاء آخر ضمن أعمال الاجتماع، مع وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، الذي ترأس وفد بلاده في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الهندي.

وفي ختام أعمال الدورة الثانية للاجتماع الوزاري للمنتدى، صدر البيان الختامي المشترك والبرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الهندي للأعوام 2026-2028.-