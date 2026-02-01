بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

بدء علاج الجلطات الحادة بالقسطرة في 7 مراكز

ساعة واحدة ago
بدء علاج الجلطات الحادة بالقسطرة في 7 مراكز

وطنا اليوم:تبدأ وزارة الصحة، الأحد، بتطبيق إجراءات علاج الجلطات القلبية الحادة بالقسطرة في مستشفيات الوزارة، عبر 7 مراكز رئيسة مغطاة لتفعيل هذا البروتوكول العام، وفق وزير الصحة إبراهيم البدور.
وأوضح البدور ، أن الوزارة تعمل على زيادة عدد هذه المراكز خلال خطة مستقبلية وربط هذه المراكز بمراكز طرفية في مختلف المحافظات.
وهذه المراكز هي؛ مستشفيات البشير والأمير حمزة والحسين السلط الجديد والزرقاء والكرك والطفيلة والأميرة بسمة في إربد بالإضافة إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.
وبين الوزير أنه جرى تعزيز هذه المستشفيات المجهزة لإجراء التداخلات العلاجية للقلب، بكوادر فنية مناوبة تعمل في جميع الأوقات؛ وذلك لإجراء عمليات قسطرة القلب الطارئة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.
وبين أنه جرى ربط باقي مستشفيات وزارة الصحة بهذه المستشفيات المجهزة وفق آلية عمل محددة يتم بموجبها تحويل حالات الجلطات القلبية وعمل قسطرة بشكل مباشر.
وأكد البدور على الالتزام بالبروتوكولات العلاجية الطبية المعتمدة والمتعارف عليها، وفق أسس واضحة وضمان استمرارية الرعاية الطبية المثلى، حيث يتم التعامل مع حالات الجلطات القلبية في المستشفيات المغطّاة بأطباء اختصاص القلب سواء من كوادر الوزارة أو غيرهم وفق هذه البروتوكولات المعتمدة.
ويأتي هذا البروتوكول ضمن خطة وضعتها وزارة الصحة لتعزيز جودة الخدمة الطبية بهدف إعداد تصورات واضحة ووضع بروتوكولات علاجية موحدة للجلطات الدماغية والقلبية، إضافة إلى توحيد بروتوكولات علاج جميع مرضى السرطان في القطاعات الطبية كافة.
وتكمن أهمية بروتوكول الجلطات القلبية في مواكبة أحدث السبل العلاجية المعتمدة عالمياً؛ وزيادة فرص إنقاذ الحياة؛ وتقليل نسبة المرضى والمضاعفات بما ينعكس إيجابا على صحة المواطن وتحسين نوعية وجودة الحياة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:35

7.4 تريليونات دولار تختفي خلال دقائق في انهيار الذهب

11:26

ضريبة مبيعات الـ 16% على الطرود البريدية تدخل حيز التنفيذ

11:02

وفيات الأحد 1 – 2 – 2026

10:50

الفلك الدولي: رؤية هلال رمضان مستحيلة 17 شباط من الدول العربية

10:32

المساجد منصة إصلاح.. الأوقاف تنفذ 870 عقوبة بديلة خلال 2025

10:18

قاض أمريكي يأمر بالإفراج عن الطفل ليام ويوبخ إدارة ترمب

10:10

ميلاد القائد والقدوة: الملك عبدالله الثاني.. ربع قرن من البناء والحكمة

10:07

معبر رفح يفتح أبوابه.. ماذا نعرف عن آليات تشغيله وإجراءات الفحص الأمني؟

09:57

كذب المنجمون

09:54

العد التنازلي بدأ.. ناسا تستعد لأول رحلة مأهولة إلى القمر منذ عام 1972

09:48

مدير الخدمات الطبية الملكية يهنىء جلالة الملك بعيد ميلاده

09:45

إقبال لافت على جناح جامعة فيلادلفيا في معرض الجامعات الأردنية بالمملكة العربية السعودية

وفيات
وفيات الأحد 1 – 2 – 2026وفيات الجمعة 30-1-2026وفيات الخميس 29-1-2026وفيات الأربعاء 28 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 27 – 1 – 2026