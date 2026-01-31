القاضي يرعى احتفال دائرة الشؤون الفلسطينية والمخيمات بعيد ميلاد الملك

وطنا اليوم _

رعى رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، احتفال دائرة الشؤون الفلسطينية وشؤون مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الرابع والستين، والذي أُقيم اليوم السبت في مخيم حطين بالعاصمة عمان ، بحضور عدد من النواب والأعيان، وشخصيات رسمية وشعبية، ورؤساء لجان 13 مخيمًا في المملكة.

وحضر الاحتفال رئيس لجنة فلسطين النيابية، النائب سليمان السعود، ورئيس كتلة حزب عزم، النائب وليد المصري، والنواب : أحمد السراحنة، رائد الظهراوي، هايل عياش، وحسين العموش، ورئيس لجنة فلسطين في مجلس الأعيان، العين مازن دروزة، والعين زهير أبو فارس، والعين فواز حمد الله، إضافة إلى مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان.

وقال رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، في كلمته، إن الاحتفال بعيد ميلاد جلالة الملك يشكّل مناسبة وطنية راسخة في وجدان الأردنيين، نستحضر فيها مسيرة قائد كان وما يزال ضميرًا حيًا لأمته، وسندًا ثابتًا للقضية الفلسطينية التي تسكن وجدان كل الأردنيين.

وأكد أن العلاقة بين الأردن وفلسطين ليست علاقة جوار جغرافي فحسب، بل علاقة دم وتاريخ ومصير مشترك.

وأشار القاضي إلى أن الحرب الأخيرة على قطاع غزة كشفت عجز القانون الدولي، إلا أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، ثبت على مواقفه، فرفض التهجير، وقاد جلالته بنفسه الجهود الإغاثية، بمشاركة سمو ولي العهد وسمو الأميرة سلمى، في مشهد يصب على عظيم الدور الإنساني والوطني لنشامى الجيش العربي والمستشفيات الميدانية.

وأكد تمسك الأردن بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار، وضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

من جانبه، قال رئيس لجنة فلسطين النيابية، النائب سليمان السعود، إن عيد ميلاد جلالة الملك محطة وطنية مضيئة نستذكر فيها مسيرة إنجاز ونهضة شاملة، عززت مكانة الأردن إقليميًا ودوليًا بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة.

وأضاف أن مواقف جلالة الملك الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، تمثل نبراسًا وطنيًا نلتف حوله جميعًا، مؤكدًا أن الأردن سيبقى واحة أمن واستقرار، وداعمًا ثابتًا للأشقاء في فلسطين حتى نيل حقوقهم المشروعة.

بدوره، أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان، أن الأردن حقق في عهد جلالة الملك إنجازات سياسية واقتصادية واجتماعية نفتخر بها، مشيرًا إلى حرص جلالته على تطوير القوات المسلحة الأردنية، وتعزيز الدور الإنساني للأردن، خاصة في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وشدد خرفان على تمسك الأردن بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ورفضه لأي إجراءات إسرائيلية تستهدف تقويض عملها، باعتبارها شاهدًا حيًا على قضية اللجوء وحق العودة، إلى جانب التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف.

من جهته أكد رئيس لجنة فلسطين في مجلس الأعيان، العين مازن دروزة، أن الاحتفال بعيد ميلاد جلالة الملك في مخيم حطين يعكس وحدة الجبهة الداخلية الأردنية، والتفاف أبناء الوطن بمختلف أطيافهم خلف القيادة الهاشمية، مثمّنًا دور القوات المسلحة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في فلسطين.