بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

اتحاد الكرة يكشف مواصفات الكأس الجديد لبطل دوري المحترفين

4 ساعات ago
اتحاد الكرة يكشف مواصفات الكأس الجديد لبطل دوري المحترفين

وطنا اليوم _

كشف اتحاد كرة القدم عن مواصفات الكأس الجديد لبطولة الدوري الأردني للمحترفين للموسم الكروي الحالي، في خطوة تعكس روح التجديد وتعزيز حضور البطولة الأقدم في ذاكرة عشاق الكرة الأردنية.

وقال اتحاد الكرة اليوم السبت على موقعه الرسمي، إن الكأس الجديد الذي صممه ونفذه الفنان والخطاط الأردني حسين الأزعط، ينهض كتحفة تحمل في ملامحها قصة وطن، وكأن جذوره تمتد من عمق شجرة الزيتون المباركة، التي تُطلّ بضيائها على قمم المجد والإنجاز وتبقى شاهدة على الزمن، يباركه ضوء النجمة السباعية المعلّقة في سماء الهاشميين، بناة الأردن وحُماة أصالته وروحه.

ويبلغ وزن الكأس 11 كيلوغراما من خليط معادن مطلية بالذهب الخالص، تعتلي سطحه نقوش تنساب على منحنياته كأنها ترتّل حكاية الأجداد الأنباط الذين نقشوا تاريخهم في الصخر ليتوازن الكأس بين حداثة واثقة وجذور تمتد في عمق التاريخ.

وعند قاعدته تستقر خشبة الزيتون، رمز الأرض التي سبقتنا وستبقى بعدنا، فيما يصعد الشعاع والنجمة من القاعدة إلى القمة، في حركة توحي بأن هوية الأردن تمتد من تربته إلى سمائه، ومن الماضي إلى الحاضر الذي يرعاه الهاشميون بثبات ومسؤولية.

وتتجه أنظار الجماهير الأردنية نحو الفريق الذي سيعتلي منصة التتويج حاملاً النسخة الأولى من هذه التحفة الذهبية مع اختتام منافسات الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2025-2026، في مشهد يربط حاضر كرة القدم الأردنية بجذورها، وينسج فصلاً جديداً من حكاية الدوري الذي بدأ رحلته عام 1944 وما يزال ينبض بروح وطن لا يشيخ.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
00:02

مـلـك الـرؤيـة والـسـلام: “نـشـامى إيـطـالـيـا” يـحـتـفـون بـمـيـلاد قـائـد الـنـهـضـة والاعـتـدال

23:57

الملك الحليم الحكيم !! 

23:53

صندوق “تأمين صحي” لمشتركي الضمان الإجتماعي إلى متى ؟

23:49

وزارة الشباب تطلق رابط التسجيل ببطولة المراكز الشبابية الرمضانية لخماسيات كرة القدم

23:46

ولي العهد: ” كل التوفيق وأمنيات السلامة لكم”

23:43

مبادرة مدرقتنا و تجمع نشميات اردنيات وتعليله بنات الاجاويد وملتقى أبناء الكرك الثقافي يحتفلون بعيد ميلاد الملك

23:41

“الصحفيين” يدعو المؤسسات الصحفية والإعلامية للالتزام بأخلاقيات المهنة

22:30

تسليم الدعم الملكي السنوي لـ 438 جمعية ومؤسسة ومركزاً تعُنى برعاية أيتام ومسنين وذوي إعاقة

20:35

القاضي يرعى احتفال دائرة الشؤون الفلسطينية والمخيمات بعيد ميلاد الملك

20:27

دكتور بزبز – يكتب: الكرك الأبيّة… حين تكتب التربية عهدها للملك، وتنهض القيادة بحجم الوطن

20:20

بدء التحاق مكلفي خدمة العلم بمركز التدريب في شويعر

20:18

الأميرة سمية ترعى فعالية يوم البكالوريا الدولية – الأردن 2026

وفيات
وفيات الجمعة 30-1-2026وفيات الخميس 29-1-2026وفيات الأربعاء 28 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 27 – 1 – 2026وفيات الإثنين 26 – 1 – 2026