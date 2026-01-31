اتحاد الكرة يكشف مواصفات الكأس الجديد لبطل دوري المحترفين

وطنا اليوم _

كشف اتحاد كرة القدم عن مواصفات الكأس الجديد لبطولة الدوري الأردني للمحترفين للموسم الكروي الحالي، في خطوة تعكس روح التجديد وتعزيز حضور البطولة الأقدم في ذاكرة عشاق الكرة الأردنية.

وقال اتحاد الكرة اليوم السبت على موقعه الرسمي، إن الكأس الجديد الذي صممه ونفذه الفنان والخطاط الأردني حسين الأزعط، ينهض كتحفة تحمل في ملامحها قصة وطن، وكأن جذوره تمتد من عمق شجرة الزيتون المباركة، التي تُطلّ بضيائها على قمم المجد والإنجاز وتبقى شاهدة على الزمن، يباركه ضوء النجمة السباعية المعلّقة في سماء الهاشميين، بناة الأردن وحُماة أصالته وروحه.

ويبلغ وزن الكأس 11 كيلوغراما من خليط معادن مطلية بالذهب الخالص، تعتلي سطحه نقوش تنساب على منحنياته كأنها ترتّل حكاية الأجداد الأنباط الذين نقشوا تاريخهم في الصخر ليتوازن الكأس بين حداثة واثقة وجذور تمتد في عمق التاريخ.

وعند قاعدته تستقر خشبة الزيتون، رمز الأرض التي سبقتنا وستبقى بعدنا، فيما يصعد الشعاع والنجمة من القاعدة إلى القمة، في حركة توحي بأن هوية الأردن تمتد من تربته إلى سمائه، ومن الماضي إلى الحاضر الذي يرعاه الهاشميون بثبات ومسؤولية.

وتتجه أنظار الجماهير الأردنية نحو الفريق الذي سيعتلي منصة التتويج حاملاً النسخة الأولى من هذه التحفة الذهبية مع اختتام منافسات الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2025-2026، في مشهد يربط حاضر كرة القدم الأردنية بجذورها، وينسج فصلاً جديداً من حكاية الدوري الذي بدأ رحلته عام 1944 وما يزال ينبض بروح وطن لا يشيخ.