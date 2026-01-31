بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الهيئة الخيرية والحملة الأردنية: نحو 62 ألف مستفيد بغزة من مشاريعنا منذ بداية العام

3 ساعات ago
الهيئة الخيرية والحملة الأردنية: نحو 62 ألف مستفيد بغزة من مشاريعنا منذ بداية العام

وطنا اليوم – واصلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالشراكة مع الحملة الأردنية، تنفيذ تدخلات إغاثية ميدانية مباشرة داخل قطاع غزة، استفاد منها 61,785 مستفيدا ومستفيدة.

وتأتي المشاريع ضمن حملة لأهلنا في غزة، استجابةً للاحتياجات الإنسانية العاجلة في ظل الأوضاع المعيشية والإنسانية الصعبة.

وشملت التدخلات مشاريع في مجالات الغذاء والإيواء، ركّزت على تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر تضررًا، وبما يضمن استمرارية الدعم ووصوله المباشر للمستفيدين.

وفي إطار الاستجابة الشتوية الطارئة، نفّذت الحملة الأردنية بالشراكة مع الهيئة تدخّلًا إيوائيًا عاجلًا، تضمّن توزيع أكثر من 255 خيمة من نوع “قُبّة”، وهي خيام معزولة ومقاومة للمياه والعوامل الجوية، استفادت منها الأسر المتضررة من المنخفضات الجوية، بهدف توفير الحد الأدنى من الحماية والأمان للنازحين.

كما شملت التدخلات توزيع كسوة شتوية لصالح 3,000 مستفيد من الملابس الشتوية والبطانيات، ضمن جهود التخفيف من آثار البرد القارس وتحسين الظروف المعيشية للأسر المتضررة.

وفي مجال الأمن الغذائي، تم تنفيذ مشروع توزيع الوجبات الغذائية الجاهزة بالتعاون بين الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، والحملة الأردنية، والهلال الأحمر القطري، حيث استفاد منه 50,000 مستفيد في مختلف مناطق قطاع غزة، في إطار تنسيق الجهود الإنسانية لضمان وصول الدعم الغذائي العاجل للأسر المحتاجة.

وأكدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والحملة الأردنية أن هذه التدخلات تأتي ضمن نهج عمل إنساني مستمر يقوم على مساعدات قابلة للقياس وأثر مباشر، يسهم في دعم صمود الأهالي من خلال توفير المأوى، واستدامة الدعم الغذائي، والاستجابة الفاعلة للاحتياجات الأكثر إلحاحاً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
07:27

في ميلاد القائد… التنمية كخيار سيادي والاستثمار في الإنسان كعقيدة دولة

21:47

احتفالية وطنية مهيبة في كراون بلازا عمّان احتفالًا بعيد ميلاد جلالة الملك

21:34

نهضة صحية جديدة … وزارة الصحة على طريق التميز

21:30

إقبال لافت على جناح جامعة فيلادلفيا في معرض الجامعات الأردنية بالمملكة العربية السعودية

20:44

على حافة الانهيار.. ضغوط مالية غير مسبوقة تهدد عمل الأمم المتحدة

20:18

النقل البري: 1134 مركبة كهربائية تعمل في خدمات النقل العام

20:10

حول استخدام الكلمات الأجنبية في كلامنا

19:45

البكار : الفرع الإنتاجي لـ مدينة إيزو في بني كنانة سيوفر 250 فرصة عمل

19:38

محاسنة: سد الوحدة يؤمن 35% من مياه الشرب في الأردن

19:30

آل السخن – ديرابان يكرّمون رئيس الديوان الملكي

19:22

غمرت المياه المنازل والأحياء.. المنصات توثق غرق مدينة القصر الكبير المغربية

19:15

مسيرة ضخمة انطلقت من الشركة وجابت شوارع عمّان.. زين تحتفي بالعيد الرابع والستين لميلاد جلالة الملك

وفيات
وفيات الجمعة 30-1-2026وفيات الخميس 29-1-2026وفيات الأربعاء 28 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 27 – 1 – 2026وفيات الإثنين 26 – 1 – 2026