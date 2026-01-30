إقبال لافت على جناح جامعة فيلادلفيا في معرض الجامعات الأردنية بالمملكة العربية السعودية

وطنا اليوم _

شاركت جامعة فيلادلفيا، مؤخرًا، في معرض الجامعات الأردنية في المملكة العربية السعودية – في مدينتي الرياض وتبوك (الدورة الثانية 2026)، حيث شهد جناحها إقبالًا واسعًا من الطلبة والزوار، في ظل ما تتمتع به الجامعة من قوة في برامجها الأكاديمية وسمعة علمية راسخة.

وقدّم ممثلو الجامعة خلال المعرض شرحًا وافيًا حول التخصصات الأكاديمية المطروحة، وآليات القبول، وفرص الدراسة، بما أسهم في تعزيز تفاعل الطلبة واهتمامهم بالالتحاق بالجامعة.

وافتُتح المعرض في مدينة الرياض تحت رعاية سفير المملكة الأردنية الهاشمية في الرياض الدكتور هيثم أبو الفول، وفي مدينة تبوك تحت رعاية القنصل العام الأردني في مدينة جدة السفير محمد حميد.

وجاء المعرض بتنظيم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وشركة أيكون العالمية لتنظيم المعارض