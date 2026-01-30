بنك القاهرة عمان
محاسنة: سد الوحدة يؤمن 35% من مياه الشرب في الأردن

ساعتين ago
محاسنة: سد الوحدة يؤمن 35% من مياه الشرب في الأردن

وطنا اليوم:قال رئيس جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة دريد محاسنة، إن كميات الأمطار التي هطلت خلال الموسم الحالي تفوق المواسم الأخيرة، واصفا إياه بـ”موسم خير” انعكس إيجابا على الوضع المائي في المملكة.
وأوضح محاسنة، في تصريح مساء الجمعة، أن أهمية المنخفضات الجوية هذا العام تعود إلى أنها لم تكن تتبعها موجات ارتفاع كبيرة في درجات الحرارة، مما يعزز فرص تغذية الجوف المائي وإعادة شحن الآبار الجوفية.
وأشار إلى أن سد الوحدة شمالي الأردن يوفر ما يقارب 35% من احتياجات المملكة من مياه الشرب، لافتا النظر إلى أن بعض السدود الأخرى تذهب مياهها إلى الاستخدامات الزراعية.
وبين محاسنة أن تغذية سد الوحدة تأتي من الجانب السوري، مبينا أن النظام السوري السابق أقام ضعفي عدد السدود التي كان متفقا عليها سابقا في اتفاقية 1987، إلى جانب حفر الآبار وإنشاء الحفائر المائية من الجانب السوري شمال المملكة، مما أثر على كميات التزويد المائي الواصلة إلى السد.
وأكد محاسنة أهمية التوصل إلى اتفاق بين الأردن وسوريا لوقف حفر الآبار من الجانب السوري وإتاحة المزيد من التزويد المائي لسد الوحدة، بما يضمن استدامة الموارد المائية المشتركة.
ولفت النظر إلى أن الأردن يمتلك اكتفاء من السدود وليس بحاجة إلى إنشاء سدود جديدة، مشددا على أن قطاع المياه يحتاج إلى مزيد من التنظيم في توزيع المياه بين الزراعة والشرب وغيرها من القطاعات، مع ضرورة تنظيم القطاع الزراعي في الأغوار.
كما دعا محاسنة إلى وقف الاعتداءات على شبكات المياه لما تسببه من فاقد مائي وتحديات إضافية أمام إدارة الموارد المائية.


