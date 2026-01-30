بنك القاهرة عمان
إنجاز نوعي في لواء الكورة: أعلى إيراد تحققه مجموعة فائزة ضمن برنامج “انهض – يافعين”

ساعتين ago
إنجاز نوعي في لواء الكورة: أعلى إيراد تحققه مجموعة فائزة ضمن برنامج “انهض – يافعين”
وطنا اليوم: اختُتمت فعاليات تدريب محاكاة الأعمال الصغيرة ضمن برنامج “انهض – يافعين”، بعد أيام مكثفة من التدريب العملي الهادف إلى تنمية الفكر الريادي وتعزيز مهارات التخطيط، العمل الجماعي، واتخاذ القرار لدى اليافعين.
وجاء حفل الختام برعاية عطوفة مدير التربية والتعليم للواء الكورة الدكتور سهل عبيدات، وبحضور رئيس لجنة بلدية رابية الكورة الفاضلة إيمان فطيمات، حيث عبّر الحضور عن تقديرهم لمستوى التفاعل العالي والتميّز اللافت الذي أظهره المشاركون طوال فترة التدريب.
وشارك في التدريب 30 طالبًا وطالبة من مدارس لواء الكورة، خضعوا لبرنامج تطبيقي ركّز على محاكاة بيئة العمل الحقيقية، من خلال تأسيس مشاريع افتراضية وإدارتها ضمن فرق عمل.
وشهد التدريب تحقيق إنجاز غير مسبوق، حيث سجّلت المجموعة الفائزة أعلى إيراد يتم تحقيقه حتى اليوم ضمن برنامج “انهض – يافعين”، في مؤشر واضح على جودة التدريب وارتفاع مستوى الإبداع، الالتزام، والمهارات العملية لدى المشاركين.
وتضمّن التدريب عددًا من المحاور الأساسية، أبرزها:
•مبادئ ريادة الأعمال والتفكير الابتكاري
•توليد الأفكار وتحليل السوق
•التخطيط المالي وإدارة التكاليف والإيرادات
•التسويق واتخاذ القرار
•العمل ضمن الفريق وبناء روح القيادة
•محاكاة تشغيل مشروع صغير من الفكرة حتى التنفيذ
ويأتي هذا التدريب ضمن برامج مركز تطوير الأعمال (BDC)، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسف، في إطار الجهود الرامية إلى تمكين اليافعين، وبناء قدراتهم الاقتصادية، وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في التنمية المحلية والمستدامة

