أُسرة مستشفى الجامعة الأردنيّة تهنّئ الملك بمناسبة عيد ميلاده الميمون

ساعتين ago
أُسرة مستشفى الجامعة الأردنيّة تهنّئ الملك بمناسبة عيد ميلاده الميمون

وطنا اليوم:رفعت أُسرة مستشفى الجامعة الأردنيّة، ممثّلةً بمديرها العام الأستاذ الدكتور نادر البصول وكافة كوادرها الطبيّة والإداريّة والمُساندة، أسمى آيات التّهنئة والمُباركة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشميّة الملك عبدالله الثاني ابن الحُسين المعظم، حفظه الله ورعاه، بمناسبة عيد ميلاده الميمون.

وأكد البصول، أنّ هذه المناسبة الوطنيّة العزيزة تُجسِّدُ معاني الفخر والاعتزاز بالقيادة الهاشميّة الحكيمة التي قادت مسيرة البِناء والتّحديث، وأسهَمت في تعزيز مُنجزات الدولة الأردنيّة، لا سيما في القطاع الصحيّ، من خلال الرؤية الملكيّة السامية الهادفة إلى الارتقاء بالخدَمات الطبيّة وتحقيق رعاية صحيّة مُتقدّمة وشاملة للمواطنين.

وأضاف، أنّ أُسرة مستشفى الجامعة الأردنيّة تُجدّد في هذه المناسبة عهد الولاء والانتماء للقيادة الهاشميّة، مؤكّدةً استمرارها في أداء رسالتها الوطنيّة والإنسانيّة بكل إخلاصٍ وتفان.

وابتَهلَت أسرة المستشفى إلى الله العليّ القدير أن يحفظ جلالة الملك، وأن يُديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يوفقه لمواصلة مسيرة العطاء والإنجاز، وأن يبقى الأردن واحةَ أمنٌ واستقراٍر وازدهار في ظلّ قيادَتِهِ الحكيمة.


