مشروع لاستدامة وتشغيل منصة “بخدمتكم” للخدمات الحكومية

وطنا اليوم:أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مواصلتها استدامة وتشغيل منصة “بخدمتكم” الحكومية التي يتم من خلالها سماع صوت المواطن بخصوص الخدمات الحكومية والأداء الحكومي، وذلك وفقا للاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2026-2028.

ووفقا للاستراتيجية فإن المنصة سيستمر تطويرها دون تحديد تاريخ محدد لنهاية عملية التطوير. ويأتي مشروع تطوير “بخدمتكم” ضمن المشروع رقم 43 في الاستراتيجية.

ووفق الاستراتيجية فإن منصة بخدمتكم تعتبر أحد آليات سماع صوت المواطن من خلال تقديم الشكاوى أو الاستفسارات أو الاقتراحات أو البلاغات أو الثناءات حول الخدمات الحكومية بهدف إيجاد الحلول للتحديات وإعادة تصميم الخدمات الحكومية بما يرتقي لمستوى هذه التوقعات وبما ينسجم مع خارطة تحديث القطاع العام.

وتستهدف المنصة المؤسسات الحكومية كافة المرتبطة بها.

وكانت الحكومة في تشرين الثاني 2018 أعلنت عن إطلاق المرحلتين الأخيرتين من منصة بخدمتكم التفاعلية، ضمن المرحلة التجريبية.

ويهدف المشروع لتحسين تجربة المواطن ورفع جودة الخدمات الحكومية استنادا إلى التغذية الراجعة.

كما يهدف لتعزيز المساءلة والشفافية بما يسهم برفع الكفاءة والفاعلية والإنتاجية، إضافة لتعزيز ثقة المواطن بالحكومة.

ووفق الاستراتيجية يهدف تطوير المنصة لتوحيد قنوات التواصل بين المواطن والجهات الحكومية، وتسريع الاستجابة لاحتياجات المواطنين، إضافة لضمان استمرارية وفعالية تقديم الخدمات وتحفيز المشاركة المجتمعية في تحسين جودة الخدمات وترسيخ مفهوم الحكومة التفاعلية.

وحددت الاستراتيجية مؤشرات الأداء الرئيسية منها نسبة عدد الطلبات المستلمة من خلال المنصة، ونسبة الاستجابة الفعلية للطلبات، ونسبة الرضا العام عن فعالية المنصة وجودة المعالجة، إضافة لزمن الاستجابة للطلبات.

كما تشمل مؤشرات الأداء عدد الجهات الحكومية المربوطة بالمنصة وعدد الخدمات الحكومية التي تم تحسينها بناء على مدخلات منصة “بخدمتكم”.