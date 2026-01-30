الموسم المطري يحقق 72% من معدله العام

وطنا اليوم:بلغت نسبة ما تحقق من المعدل الموسمي العام للأمطار على مستوى المملكة نحو 72% منذ بداية الموسم المطري الحالي، وحتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس، وذلك عقب تأثر المملكة بسابع وآخر منخفض جوي في مربعانية الشتاء.

وأوضح مدير الأرصاد الجوية المهندس رائد آل خطاب، أن أمطار هذا المنخفض أسهمت في رفع نسب الموسم المطري الحالي بما يتراوح بين 1 و5% من المعدل الموسمي العام، لا سيما في المناطق الوسطى والشمالية من المملكة.

وقال، إن المملكة تأثرت أمس بآخر منخفض جوي ضمن مربعانية الشتاء، كان مصحوبًا بكتلة هوائية باردة ورطبة، ما أدى إلى أجواء باردة وغائمة في مختلف المناطق.

وأوضح، أن الهطولات المطرية بدأت في المناطق الشمالية، ثم امتدت تدريجيًا إلى المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الشرقية، وكانت غزيرة أحيانًا ولفترات قصيرة في بعض المناطق الشمالية والوسطى، رافقها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض الأوقات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، فيما امتدت الأمطار إلى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وسادت رياح غربية معتدلة السرعة نشطة أحيانًا.

وأضاف آل الخطاب، أن مجاميع الأمطار المسجلة منذ بداية تأثير المنخفض وحتى صباح الخميس أسهمت في تحسين أداء الموسم المطري الحالي، حيث تراوحت نسب الزيادة بين 1% و5% من المعدل الموسمي العام.

وبيّن، أن محطة رصد رأس منيف سجلت أعلى هطول مطري في المناطق الشمالية بلغ 25.4 ملم، بنسبة 4% من معدلها الموسمي، تلتها محطة رصد حدائق الحسين في المناطق الوسطى بمجموع 20.0 ملم وبنسبة 4%، ثم محطة رصد صما بمجموع 17.8 ملم وبنسبة 4%.

وأشار إلى أن محطة رصد المفرق، سجلت أعلى هطول مطري في المناطق الشرقية بلغ 6.8 ملم وبنسبة 5% من معدلها الموسمي العام، فيما سجلت محطة رصد الربة في محافظة الكرك أعلى هطول مطري في المناطق الجنوبية الغربية بلغ 4.6 ملم وبنسبة 1%