متابعة لزيارة الملك إلى إربد…توقيع اتفاقية إنشاء مصنع لشركة “مدينة إيزو التعليمية والتقنية” بلواء بني كنانة ضمن المبادرة الملكية للفروع الإنتاجية يوفر 250 فرصة عمل

وطنا اليوم – متابعة لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى محافظة إربد في العشرين من كانون الثاني، رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم الخميس، حفل توقيع اتفاقية بين وزارة العمل وشركة مدينة ايزو التعليمية والتقنية وبلدية اليرموك لإنشاء فرع انتاجي للشركة في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، ضمن المبادرة الملكية للفروع الإنتاجية.

ووقع الاتفاقية، الذي جرى في الديوان الملكي الهاشمي، وزير العمل الدكتور خالد البكار والمدير التنفيذي للشركة الدكتور محمد خالد الخطاب ورئيس لجنة بلدية اليرموك المهندس فايز شعبان.

ويأتي إنشاء هذه المصانع في سياق مبادرة الفروع الإنتاجية، التي أطلقها جلالة الملك عام 2008، التي ترتكز على إقامة فروع للمصانع والشركات في المناطق المستهدفة في جميع المحافظات، بهدف توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للأردنيين، لا سيما في المناطق البعيدة عن مراكز المدن والتجمعات الصناعية.

ويعد هذا المصنع، هو الثاني للشركة، وهي متخصصة في في مجالات التكنولوجيا الحديثة والبرمجيات الذكية، حيث سيقام على ارض مساحتها (6) دونمات، مستأجرة من قبل بلدية اليرموك، بمساحة بناء (4000) متر مربع، ويوفر (250) فرصة عمل. في حين أن الفرع الأول، أقامته الشركة في منطقة الفحيص، من خلال المبادرات الملكية، أوشكت الأعمال فيه على الانتهاء، حيث سيوفر ما يزيد على (200) فرصة عمل.

وخلال حفل توقيع الاتفاقية، قال العيسوي إن المشروع يجسد الرؤية الملكية في تعزيز التنمية المحلية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والحد من الهجرة الداخلية من الأطراف إلى المدن الرئيسية، بالإضافة إلى توطين الصناعات والتكنولوجيا في المحافظات.

وبين أن توقيع هذه الاتفاقية، يأتي في إطار المتابعة لزيارة جلالة الملك إلى محافظة إربد في العشرين من كانون الثاني الحالي.

وأشار العيسوي إلى أن المبادرة أثبتت نجاحها على أرض الواقع، حيث تم إنشاء وتشغيل نحو (35) مشروعًا ووحدة إنتاجية في مختلف محافظات المملكة، بالتعاون مع وزارة العمل وفرت أكثر من (10) آلاف فرصة عمل، وخاصة للفتيات، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المناطق المستهدفة.

وأكد العيسوي أن مبادرة الفروع الإنتاجية تمثل نموذجًا للشراكة الحقيقية بين المبادرات الملكية والحكومة والقطاع الخاص، حيث توفر المبادرات الملكية البنية التحتية اللازمة، وتقدم الحكومة التسهيلات والدعم التشغيلي للسنة الأولى، فيما يتولى القطاع الخاص مسؤولية التشغيل والتدريب وتوفير فرص العمل.

وأوضح العيسوي أن المبادرة تجسد نموذجًا ناجحًا للتنمية المتوازنة، وركيزة أساسية في توفير فرص العمل، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعكس الرؤية الملكية السامية في توزيع مكتسبات التنمية على مختلف مناطق المملكة، من خلال توفير فرص عمل للشباب والفتيات بالقرب من مناطق سكنهم مما يخفف عليهم الجهد والوقت وعبئ التنقل الى المدن الرئيسية والمناطق الصناعية.

وثمن العيسوي الدور الذي تقوم به وزارة العمل في دعم هذه المبادرة، وحرص شركات القطاع الخاص على الالتزام بمسؤوليتها الوطنية، واستثمارها في الإنسان الأردني باعتباره رأس المال الحقيقي.

من جهته، أكد الوزير البكار أن المبادرة الملكية للفروع الإنتاجية تمثل أداة عملية لربط سياسات التشغيل باحتياجات المجتمعات المحلية، وتسهم في خلق فرص عمل للشرائح المستفيدة، بحيث تكون قريبة من أماكن السكن، بما يساعد على رفع نسب المشاركة الاقتصادية، خصوصًا بين الشباب والفتيات، ويعزز الاستقرار الوظيفي.

وأضاف البكار أن المشروع الجديد لشركة إيـزو ينسجم مع الرؤى الملكية ورؤية التحديث الاقتصادي وتوجهات وزارة العمل في دعم المشاريع التي توفر فرص عمل نوعية في قطاعات واعدة، مشيرًا إلى أن التركيز على التكنولوجيا والبرمجيات يواكب متطلبات سوق العمل الحديثة، ويسهم في تأهيل الكفاءات الوطنية ورفع مهاراتها بما يتناسب مع التحولات الرقمية.

وأشار الى أن الوزارة تستلهم وتسترشد في عملها توجيهات جلالة الملك ورؤيته الحكيمة، مشيراً الى أن المبادرة الملكية تعد إحدى روافع عمل الوزارة من خلال دعم جهود الوزارة في توفير فرص العمل للشباب خاصة في المناطق النائية وبالتعاون مع القطاع الخاص.

ولفت البكار إلى التزام وزارة العمل بتقديم الدعم التشغيلي، وربط فرص العمل ببرامج التدريب والتأهيل، بما يضمن استدامة المشاريع وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس في المحافظات.

من جهته، أكد الخطاب أن إنشاء الفرع الإنتاجي في لواء بني كنانة يمثل خطوة مهمة للشركة في دعم التنمية الاقتصادية المحلية، ويعكس التزامها بتجسيد الرؤية الملكية في توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، وتعزيز حضور التكنولوجيا الحديثة في المحافظات، بما يخدم أبناء وبنات المجتمع المحلي.

وأضاف الدكتور الخطاب أن المشروع يعكس أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والمبادرات الملكية ووزارة العمل في تعزيز التنمية المتوازنة، ويوفر نموذجًا عمليًا لاستثمار الطاقات المحلية في مجالات متقدمة، بما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

فيما أعتبر المهندس شعبان أن إنشاء الفرع الجديد لشركة إيـزو يمثل فرصة استراتيجية للواء بني كنانة لتعزيز التنمية المحلية وتوفير فرص عمل مهمة لأبنائه وبناته، ويجسد الالتزام بالرؤية الملكية بدعم المشاريع التي تخدم المواطنين وتحسن مستوى معيشتهم.

وأشار المهندس شعبان إلى أن المشروع يعكس نجاح الشراكة بين المبادرات الملكية والقطاع العام والخاص، ويؤكد قدرة مثل هذه المشاريع على توطين الصناعات في المحافظات، والحد من الهجرة الداخلية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المناطق المستهدفة.

يشار إلى أن المبادرات الملكية، مكملة للجهود والمشاريع والبرامج الحكومية، تسعى إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، والنهوض بواقع المجتمعات المحلية المستهدفة، وتنفيذ المشاريع الإنتاجية الموفرة لفرص العمل والمدرة للدخل، حيث تلامس احتياجات المواطنين وتعمل على تلبيتها، وفق الأولويات والإمكانـيـات، وفي إطار منظومة متكاملة، تراعي التمكين الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية، وتحسين مستوى المعيشة للشرائح المستهدفة، وتنمية المجتمعات المحلية، وضمان الاستدامة.