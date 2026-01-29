بنك القاهرة عمان
مقتل بطلة باب الحارة أم زكي على يد خادمتها

وطنا اليوم:في خبر صادم هزّ الوسط الفني السوري والعربي، أُعلن صباح اليوم عن وفاة الفنانة السورية القديرة هدى شعراوي عن عمر ناهز 87 عامًا، وذلك في منزلها الكائن في العاصمة دمشق، وفق ما تداولته وسائل إعلام محلية.
وتُعد الراحلة واحدة من الوجوه الفنية المعروفة، حيث ارتبط اسمها لدى الجمهور بدور “أم زكي” في المسلسل الشهير باب الحارة، الذي شكّل محطة بارزة في مسيرتها الفنية وترك أثرًا واسعًا لدى المشاهدين في العالم العربي. وقد أسهمت شعراوي عبر سنوات طويلة من العطاء في ترسيخ حضورها ضمن الدراما السورية، بفضل أدائها الهادئ وشخصياتها القريبة من نبض الناس.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الفنانة الراحلة فارقت الحياة داخل منزلها في ظروف مأساوية، حيث أشارت مصادر إعلامية إلى وجود شبهة جنائية تحيط بوفاتها. وذكرت تقارير، نقلًا عن مصادر خاصة، أن عاملة منزلية كانت تعمل لديها يُشتبه بتورطها في الحادثة قبل أن تلوذ بالفرار، فيما لم تصدر حتى اللحظة بيانات رسمية تفصيلية من الجهات المختصة توضح ملابسات ما جرى بشكل نهائي.
خبر وفاة هدى شعراوي أثار حالة من الحزن العميق بين محبيها وزملائها في الوسط الفني، الذين عبّروا عن صدمتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين مسيرتها الطويلة وأعمالها التي شكّلت جزءًا من ذاكرة الدراما السورية. كما نعَتها شخصيات فنية وإعلامية، مشيدين بأخلاقها وبصمتها الفنية التي ستبقى حاضرة رغم الرحيل.
وبرحيل الفنانة هدى شعراوي، تطوي الدراما السورية صفحة جديدة من صفحاتها، وتفقد قامة فنية ساهمت في تشكيل ملامحها عبر عقود، تاركة خلفها إرثًا فنيًا سيظل حاضرًا في وجدان الجمهور.


