بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

62 ألف مستفيد من المشاريع الإغاثية الأردنية في غزة منذ بداية 2026

3 ساعات ago
62 ألف مستفيد من المشاريع الإغاثية الأردنية في غزة منذ بداية 2026

وطنا اليوم:تواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالشراكة مع الحملة الأردنية، تنفيذ تدخلات إغاثية ميدانية مباشرة داخل قطاع غزة، استفاد منها 61,785 مستفيدا ومستفيدة.
وتأتي المشاريع ضمن حملة “لأهلنا في غزة”، استجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة في ظل الأوضاع المعيشية والإنسانية الصعبة.
وشملت التدخلات مشاريع في مجالات الغذاء والإيواء، ركّزت على تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر تضررًا، وبما يضمن استمرارية الدعم ووصوله المباشر للمستفيدين.
وفي إطار الاستجابة الشتوية الطارئة، نفّذت الحملة الأردنية بالشراكة مع الهيئة تدخّلًا إيوائيًا عاجلًا، تضمّن توزيع أكثر من 255 خيمة من نوع “قُبّة”، وهي خيام معزولة ومقاومة للمياه والعوامل الجوية، استفادت منها الأسر المتضررة من المنخفضات الجوية، بهدف توفير الحد الأدنى من الحماية والأمان للنازحين.
كما شملت التدخلات توزيع كسوة شتوية لصالح 3,000 مستفيد من الملابس الشتوية والبطانيات، ضمن جهود التخفيف من آثار البرد القارس وتحسين الظروف المعيشية للأسر المتضررة.
وفي مجال الأمن الغذائي، تم تنفيذ مشروع توزيع الوجبات الغذائية الجاهزة بالتعاون بين الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، والحملة الأردنية، والهلال الأحمر القطري، حيث استفاد منها 50,000 مستفيد في مختلف مناطق قطاع غزة، في إطار تنسيق الجهود الإنسانية لضمان وصول الدعم الغذائي العاجل للأسر المحتاجة.
وأكدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والحملة الأردنية أن هذه التدخلات تأتي ضمن نهج عمل إنساني مستمر يقوم على مساعدات قابلة للقياس وأثر مباشر، يسهم في دعم صمود الأهالي من خلال توفير المأوى، واستدامة الدعم الغذائي، والاستجابة الفاعلة للاحتياجات الأكثر إلحاحًا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:54

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي تجمع رجالات الأردن وجمعية أيلة للحماية الاجتماعية

16:41

متابعة لزيارة الملك إلى إربد…توقيع اتفاقية إنشاء مصنع لشركة “مدينة إيزو التعليمية والتقنية” بلواء بني كنانة ضمن المبادرة الملكية للفروع الإنتاجية يوفر 250 فرصة عمل

16:39

مقتل بطلة باب الحارة أم زكي على يد خادمتها

16:31

الأردن يؤكد التزامه بدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

16:29

إغلاقات وتحويلات مرورية في عمان الليلة

16:26

أسرة جامعة البترا تهنئ جلالة الملك عبد الله الثاني بعيد ميلاده الرابع والستين

15:55

%95 نسبة التخزين في سد الملك طلال منذ بداية الموسم المطري

15:38

فيديو يهز هولندا بعد ضرب سيدتين محجبتين.. ما القصة؟

15:27

الحكومة تعقد جلسات حوارية لمناقشة تطوير مشروع مدينة عمرة السبت

15:22

النائب بني هاني يهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون 

15:22

الحكومة تسدد كامل مبلغ سندات اليوروبوند المستحقة في كانون الثاني 2026

14:56

17 ألف وظيفة في 2026 .. هل يقرأ الدوار الرابع تقاريره من وراء زجاج معتم؟

وفيات
وفيات الخميس 29-1-2026وفيات الأربعاء 28 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 27 – 1 – 2026وفيات الإثنين 26 – 1 – 2026وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي خالد القرعان