الفرجات: 1.5 مليون مسافر بين الأردن والإمارات خلال 2025

وطنا اليوم:بحث رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن ضيف الله الفرجات، اليوم الخميس، مع القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في عمان المستشار حمد عبدالله المطروشي العلاقات الثنائية في قطاع الطيران والنقل الجوي.

وتناول الجانبان، سبل تعزيز أطر التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة وزيادة عدد الرحلات الجوية “للملكية الأردنية” المتجهة إلى مختلف مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة، استجابة للطلب المتزايد على هذا الخط الحيوي.

واكد الكابتن الفرجات العمق الاستراتيجي للربط الجوي بين البلدين، مشيرا إلى أن حصة المسافرين بين مطار الملكة علياء الدولي ومطارات دولة الإمارات سجلت أرقاما هي الأعلى ضمن الشبكة، حيث رفدت حركة النقل الجوي ما نسبته 15 بالمئة من إجمالي حركة المسافرين بما يقارب 1.5 مليون مسافر خلال 2025، ما يعكس حيوية التبادل التجاري والسياحي بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أشاد المطروشي بالمستوى المتطور الذي وصل إليه قطاع الطيران في الأردن، مؤكدا حرص دولة الإمارات على استمرارية التنسيق لتسهيل حركة التنقل وتطوير آفاق التعاون الجوي بين الجانبين