مطالب بالتحقيق في إحالة موظفين للتقاعد ببلدية الهاشمية

وطنا اليوم:طالب النائب وليد المصري بفتح تحقيق فوري في القرار الصادر عن لجنة بلدية الهاشمية في محافظة الزرقاء، بإحالة أربعة وعشرين موظفًا على التقاعد المبكر. وأكد المصري، في بيان مكتوب، أن هذا الإجراء يتناقض بشكل صريح مع القرارات الحكومية المعمول بها، ويتجاهل نتائج الدراسة الأكتوارية التي أعدتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والتي تحدد الأسس والمعايير المنظمة لمثل هذه الإحالات.

وأثار قرار اللجنة حالة من الجدل الواسع، وسط تساؤلات لتجاوز التوجهات الرسمية المتعلقة بضبط التقاعدات المبكرة.

وقال عدد من الموظفين المتضررين إن هذا القرار جاء مفاجئاً ، خاصة وأنه يتنافى مع سياسات الحكومة الرامية إلى الحد من التقاعد المبكر لما له من آثار سلبية على الاستدامة المالية لصندوق الضمان الاجتماعي.

و اعتبروا أن اللجنة ضربت بعرض الحائط الدراسات الاكتوارية للضمان الاجتماعي، والتي تحذر باستمرار من استنزاف أموال الصندوق عبر الإحالات المبكرة الى التقاعد .

وقال خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي بمنشور على صفحته الشخصية بفيس بوك: “يا معالي وزير الإدارة المحلية المحترم ليس من صلاحياتك ولا من صلاحيات رئيس البلدية أن يُحيل أي موظف على التقاعد المبكر”.