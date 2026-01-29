بنك القاهرة عمان
مجلس أمانة عمّان يحيل مدير المدينة الملكاوي للتقاعد ويوصي بتعيين الجريري

5 ساعات ago
وطنا اليوم:أوصى مجلس أمانة عمان الكبرى مجلس الوزراء بتعيين نائب مدير المدينة للاشغال المهندس نبيل الجريري مديرا للمدينة خلفاً للمهندس احمد الملكاوي.
وجاء ذلك استنادا لنص المادة 18 ب من قانون أمانة عمّان الكبرى.
وكان قرر مجلس أمانة عمان، إحالة مدير المدينة المهندس أحمد الملكاوي إلى التقاعد اعتباراً من 1 / 3 / 2026.
وسيرفع المجلس قراره إلى رئاسة الوزراء


