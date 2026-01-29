مشاريع شركة مناجم الفوسفات الأردنية للسنوات الست المقبلة – العقبة ومحاور التوسّع الصناعي

وطنا اليوم:ضمن خططها الاستثمارية القادمة، كشفت الشركة عن حزمة مشاريع كبرى تهدف لرفع القيمة المضافة، وتوسيع الصناعات التحويلية، وتعزيز القدرة الإنتاجية والتخزينية وفق أعلى معايير السلامة

أولاً: مشاريع صناعية وتحويلية استراتيجية في العقبة

إقامة مجمّع صناعي في العقبة لإنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية المتخصصة بالشراكة مع شركة البوتاس العربية التكلفة: 600 مليون دولار

تأسيس الشركة الأردنية التركية للأسمدة لإنتاج حامض الفوسفوريك في العقبة� التكلفة: 400 مليون دولار

رفع القدرة الإنتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك التابع للشركة الهندية الأردنية للكيماويات لتصل إلى 1500 طن يومياً (رفع طاقة إنتاجية – دون ذكر تكلفة ضمن النص أعلاه)

إنشاء وحدة حامض الكبريتيك بقدرة إنتاجية 2300 طن يومياً التكلفة: 200 مليون دولار

رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك في المجمع الصناعي إلى 1500 طن يومياً التكلفة: 120 مليون دولار

إقامة مصنع مضافات الأعلاف الحيوانية بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنوياً التكلفة: 40 مليون دولار

إنشاء وحدة سماد ثالثة في المجمع الصناعي لإنتاج السماد التكلفة: 100 مليون دولار

ثانياً: مشاريع لوجستية وتخزينية وسلامة في العقبة

إنشاء مستودعات فوسفات جديدة في العقبة لزيادة الطاقة التخزينية بمقدار 150 ألف طن

التكلفة: 100 مليون دولار

إنشاء خزانات أمونيا جديدة في العقبة وفق أعلى معايير السلامة العالمية التكلفة: 40 مليون دولار

ثالثاً: مشاريع رفع الكفاءة التشغيلية والتعدين

إنشاء وحدة لتعويم الفوسفات في منجمي الحسا والأبيض

التكلفة: 80 مليون دولار

الصيانة والتحديث المتواصل للعمليات الإنتاجية التكلفة: 120 مليون دولار

الإجمالي الكلي للمشاريع مجتمعة: 1.8 مليار دولار

(بحسب ما ورد ضمن خطة الشركة الاستثمارية للسنوات الست المقبلة)