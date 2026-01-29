بنك القاهرة عمان
مشاريع شركة مناجم الفوسفات الأردنية للسنوات الست المقبلة – العقبة ومحاور التوسّع الصناعي

29 يناير 2026
مشاريع شركة مناجم الفوسفات الأردنية للسنوات الست المقبلة – العقبة ومحاور التوسّع الصناعي

وطنا اليوم:ضمن خططها الاستثمارية القادمة، كشفت الشركة عن حزمة مشاريع كبرى تهدف لرفع القيمة المضافة، وتوسيع الصناعات التحويلية، وتعزيز القدرة الإنتاجية والتخزينية وفق أعلى معايير السلامة
أولاً: مشاريع صناعية وتحويلية استراتيجية في العقبة
إقامة مجمّع صناعي في العقبة لإنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية المتخصصة بالشراكة مع شركة البوتاس العربية التكلفة: 600 مليون دولار
تأسيس الشركة الأردنية التركية للأسمدة لإنتاج حامض الفوسفوريك في العقبة� التكلفة: 400 مليون دولار
رفع القدرة الإنتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك التابع للشركة الهندية الأردنية للكيماويات لتصل إلى 1500 طن يومياً (رفع طاقة إنتاجية – دون ذكر تكلفة ضمن النص أعلاه)
إنشاء وحدة حامض الكبريتيك بقدرة إنتاجية 2300 طن يومياً التكلفة: 200 مليون دولار
رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك في المجمع الصناعي إلى 1500 طن يومياً التكلفة: 120 مليون دولار
إقامة مصنع مضافات الأعلاف الحيوانية بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنوياً التكلفة: 40 مليون دولار
إنشاء وحدة سماد ثالثة في المجمع الصناعي لإنتاج السماد التكلفة: 100 مليون دولار
ثانياً: مشاريع لوجستية وتخزينية وسلامة في العقبة
إنشاء مستودعات فوسفات جديدة في العقبة لزيادة الطاقة التخزينية بمقدار 150 ألف طن
التكلفة: 100 مليون دولار
إنشاء خزانات أمونيا جديدة في العقبة وفق أعلى معايير السلامة العالمية التكلفة: 40 مليون دولار
ثالثاً: مشاريع رفع الكفاءة التشغيلية والتعدين
إنشاء وحدة لتعويم الفوسفات في منجمي الحسا والأبيض
التكلفة: 80 مليون دولار
الصيانة والتحديث المتواصل للعمليات الإنتاجية التكلفة: 120 مليون دولار
الإجمالي الكلي للمشاريع مجتمعة: 1.8 مليار دولار
(بحسب ما ورد ضمن خطة الشركة الاستثمارية للسنوات الست المقبلة)


