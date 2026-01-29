دولة الاحتلال تقرر فتح معبر رفح وتقليص حجم المساعدات

وطنا اليوم:بعدما أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلية قبل أيام موافقتها على فتح معبر رفح الحدودي جنوب غزة، بشكل محدود لعبور الأفراد ، كشفت مصادر مطلعة أن “تل أبيب” تعتزم مطالبة واشنطن بتقليص إدخال الشاحنات إلى قطاع غزة بهدف المساس بإيرادات حركة المقاومة الفلشسطينية.

كما أشارت المصادر إلى أن جانب الاحتلال الإسرائيلي يعتزم مطالبة الأميركيين بوقف وتقليص حجم دخول الشاحنات إلى غزة من 600 شاحنة يومياً إلى ما لا يزيد على 200 شاحنة، بل لا ينبغي أن يتجاوز 120 شاحنة يومياً، مع إخضاع محتويات الشاحنات للفحص أيضا.

وفي السياق، قال مسؤول إسرائيلي كبير في وحدة منسّق أعمال الحكومة في المناطق: على إسرائيل أن تصرّ على ألا يُفتح معبر رفح لا اليوم ولا مستقبلًا أمام مرور البضائع، حتى لو كان ذلك على حساب مواجهة مع جهات مختلفة”.

أما في ما يتعلق بفتح معبر، فقد حسمت هذه القضية بالفعل. إذ وافقت إسرائيل على السماح بخروج ودخول السكان من هذا المعبر، وفق 3 شروط .

إذ سيتطلب خروج سكان من غزة الحصول على موافقة ثلاثية: من “إسرائيل”، ومن المصريين الذين يخشون أن يكون فتح المعبر لخروج الغزيين محاولة إسرائيلية لتهجير أهل القطاع. أما الموافقة الثالثة فستُمنح من الجهة الدولية التي تدير المعبر