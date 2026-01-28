مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الشوابكة والغويري والبلوش

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشائر الشوابكة والغويري والبلوش، ناقلا إليهم تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد.

*ففي منطقة إيدون بمحافظة إربد*، زار العيسوي بيت عزاء المرحوم الحاج جبريل عبدالرحمن الشوابكة، نائب رئيس غرفة صناعة إربد، حيث نقل باسم جلالة الملك وسمو ولي العهد خالص التعازي والمواساة إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الشوابكة، داعيا الله أن يشمل الفقيد برحمته الواسعة.

*وفي منطقة بيرين بمحافظة الزرقاء*، قدّم العيسوي واجب العزاء بوفاة المرحوم ذياب نومان الغويري، شقيق النائب السابق فرحان الغويري، ناقلا إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الغويري وعموم عشائر بني حسن، تعازي جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

*وفي منطقة خريبة السوق بمحافظة العاصمة عمان*، زار العيسوي بيت عزاء المرحومة سارة البلوش، أرملة المرحوم محمد حمد البلوش ووالدة المصور الصحفي راكان البلوش، حيث نقل باسم جلالة الملك وسمو ولي العهد خالص التعازي والمواساة إلى ذوي الفقيدة وعشيرة البلوش، داعيا الله أن يشمل الفقيدة برحمته الواسعة.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.