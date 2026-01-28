بنك القاهرة عمان
المستشار الألماني: أيام النظام الإيراني باتت معدودة

ساعتين ago
المستشار الألماني: أيام النظام الإيراني باتت معدودة

وطنا اليوم:قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الأربعاء، إن أيام النظام الإيراني “باتت معدودة”، مبديا دعمه لدعوة إيطاليا لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
واعتبر ميرتس، خلال مؤتمر صحافي إلى جانب رئيس الوزراء الروماني إيلي بولوغان، أن “نظاما لا يستطيع البقاء في السلطة إلا من خلال العنف الصرف والإرهاب ضد شعبه، أيامه باتت معدودة”.
وأضاف: “قد تكون المسألة مسألة أسابيع، لكن هذا النظام لا يملك شرعية للحكم”.
من جهة أخرى، أبدى المستشار الألماني دعمه القوي لمساعي إيطاليا لحثّ الاتحاد الأوروبي على تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
وقال ميرتس: “أعرب عن أسفي الشديد بأن هناك دولة أو دولتين في الاتحاد الأوروبي لا تزالان غير مستعدتين بعد لدعم مثل هذا التصنيف”.
وكان وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني حث، الاثنين الماضي، الاتحاد الأوروبي على تصنيف الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية” عقب القمع الدموي للاحتجاجات.
وقال إنه سيقترح الفكرة “بالتنسيق مع شركاء آخرين” في اجتماع لنظرائه بالاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إن أسطولا ضخما يتجه نحو إيران ويتحرك بسرعة وبقوة هائلة وحماس كبير وتقوده حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، مشيرا إلى أنه أكبر من ذلك الذي أُرسل إلى فنزويلا.


