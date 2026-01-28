بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

بعد تهديد ترامب.. طهران تتوعد بـ رد غير مسبوق على أي هجوم أمريكي

ساعتين ago
بعد تهديد ترامب.. طهران تتوعد بـ رد غير مسبوق على أي هجوم أمريكي

وطنا اليوم:أعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، أن ردّ طهران سيكون “غير مسبوق” في حال تعرّضها لهجوم أميركي، بعيد تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن “الوقت ينفد” أمام إيران.
وقالت البعثة في رسالة عبر منصة “إكس” إن “إيران مستعدة لحوار قائم على الاحترام والمصالح المتبادلة – لكن إذا دُفعت إلى ذلك، فستدافع عن نفسها وتردّ بشكل غير مسبوق”.
وصعّد الرئيس الأميركي لهجته تجاه إيران، معلنا أن أسطولا عسكريا أميركيا ضخما يتجه بسرعة نحو المنطقة، في رسالة واضحة تعكس تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية واسعة.
وقال ترامب، في تغريدة على حسابه بمنصة “تروث سوشيال” الأربعاء، إن “أسطولا ضخما يتحرك الآن باتجاه إيران وبسرعة كبيرة”، مضيفا أن هذا الأسطول “أكبر من ذلك الذي أُرسل سابقا إلى فنزويلا”، في إشارة إلى حجم القوة العسكرية التي تحشدها الولايات المتحدة في المرحلة الحالية.
ورغم النبرة التصعيدية، حرص ترامب على إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا، معربا عن أمله في أن “تجلس إيران إلى طاولة المفاوضات”، فيما اعتبره مراقبون محاولة للجمع بين سياسة الضغط الأقصى والتهديد العسكري من جهة، والدفع نحو تسوية سياسية من جهة أخرى


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:37

المستشار الألماني: أيام النظام الإيراني باتت معدودة

20:21

دمشق تبدأ تنفيذ مرسوم منح الجنسية للمواطنين من أصول كوردية

20:15

مدير الأمن العام يفتتح المبنى الجديد لمركز حدود العقبة

20:12

هل من الممكن إعادة انتاج “سيناريو شرق الفرات” في السويداء؟

20:09

سفر المسؤولين ومساءلتهم

19:42

وزير الداخلية: إجراءات لتخفيض قيمة كفالات التوقيف الإداري

19:40

للأردنيين.. الذهب قد يصل إلى 7000 دولار

19:37

تركيب 36 سماعة طبية متطورة لأطفال في البلقاء

19:32

كلمةُ حق… باب نجاة

19:30

التعليم العالي تنفي ما تردد حول راتب الناطق الإعلامي

19:24

من الياروت… تاريخ لا يُنسى وشواهد بين الأمس واليوم

19:22

كتلة حزب مبادرة النيابية تزور شركة الفوسفات الأردنية

وفيات
وفيات الأربعاء 28 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 27 – 1 – 2026وفيات الإثنين 26 – 1 – 2026وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي خالد القرعانوفيات الأحد 25 – 1 – 2026