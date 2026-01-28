بعد تهديد ترامب.. طهران تتوعد بـ رد غير مسبوق على أي هجوم أمريكي

وطنا اليوم:أعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، أن ردّ طهران سيكون “غير مسبوق” في حال تعرّضها لهجوم أميركي، بعيد تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن “الوقت ينفد” أمام إيران.

وقالت البعثة في رسالة عبر منصة “إكس” إن “إيران مستعدة لحوار قائم على الاحترام والمصالح المتبادلة – لكن إذا دُفعت إلى ذلك، فستدافع عن نفسها وتردّ بشكل غير مسبوق”.

وصعّد الرئيس الأميركي لهجته تجاه إيران، معلنا أن أسطولا عسكريا أميركيا ضخما يتجه بسرعة نحو المنطقة، في رسالة واضحة تعكس تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية واسعة.

وقال ترامب، في تغريدة على حسابه بمنصة “تروث سوشيال” الأربعاء، إن “أسطولا ضخما يتحرك الآن باتجاه إيران وبسرعة كبيرة”، مضيفا أن هذا الأسطول “أكبر من ذلك الذي أُرسل سابقا إلى فنزويلا”، في إشارة إلى حجم القوة العسكرية التي تحشدها الولايات المتحدة في المرحلة الحالية.

ورغم النبرة التصعيدية، حرص ترامب على إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا، معربا عن أمله في أن “تجلس إيران إلى طاولة المفاوضات”، فيما اعتبره مراقبون محاولة للجمع بين سياسة الضغط الأقصى والتهديد العسكري من جهة، والدفع نحو تسوية سياسية من جهة أخرى