رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي فعاليات مجتمعية تطوعية

وطنا اليوم – التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من لجنة رعاية شؤون المقابر الإسلامية (جمعية بيت الدفن)، ووفدا من سيدات جمعية مواكب النور الخيرية، خلال لقاءين منفصلين.

وأكد العيسوي أن أبواب الديوان الملكي مفتوحة أمام جميع الأردنيين، كما أراد جلالة الملك، وأن الهدف دائمًا هو الاستماع لملاحظاتهم واحتياجاتهم، والعمل على خدمتهم ودعمهم بما يحقق المصلحة العامة ويعزز التواصل المباشر مع المواطنين.

وتحدث العيسوي، خلال لقائه وفد جمعية مواكب النور الخيرية، عن مسار التحديث الوطني الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، والذي يهدف إلى تقوية مؤسسات الدولة، والحفاظ على استقرار المملكة، ومواكبة التغيرات التي تحدث في المنطقة والعالم.

وأشار العيسوي إلى أن التوجيهات الملكية بإعداد خطة لتطوير القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تهدف إلى جعل الجيش أكثر جاهزية، وتحديث قدراته، بما يساعد على حماية الوطن وأمن المواطنين.

كما تناول اللقاء موقف الأردن من قضايا المنطقة، مؤكداً أن النهج الأردني يقوم على الحلول السياسية والحوار، ورفض التصعيد والصراعات.

كما تم التأكيد على أن مشاركة الأردن في الجهود الدولية، ومنها مجلس السلام لإدارة غزة، تظهر الثقة الدولية بمواقف المملكة ودورها في المنطقة.

وشدد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مؤكداً أيضاً ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمن يحتاجها.

وأكد العيسوي على جهود جلالة الملكة رانيا العبدالله في دعم التعليم وتمكين الشباب، والاعتزاز الكبير بجهود القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

كما ثمن عن دور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في تشجيع الشباب على المشاركة في العمل الوطني، وتوسيع التعاون مع الدول الأخرى.

وأعرب المتحدثون باسم الوفدين عن اعتزازهم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدين أن الأردن، بقيادته الهاشمية، يضع المصلحة الوطنية العليا في مقدمة أولوياته، ويولي المواطن الأردني الاهتمام والرعاية باعتباره محور التنمية وغايتها.

وأكدوا أنهم يعملون ضمن رؤية جلالة الملك التي تشدد على أهمية العمل التطوعي وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، لما له من أثر مباشر في خدمة الفئات المحتاجة وترسيخ قيم التكافل والتماسك الاجتماعي في المجتمع الأردني.

كما عبّر المتحدثون عن فخرهم بمواقف الأردن الثابتة تجاه قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدين دعمهم للموقف الأردني بقيادة جلالة الملك، واعتزازهم بالدور التاريخي الذي يضطلع به الأردن في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من خلال الوصاية الهاشمية.

وقدم الوفدان التهنئة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده، متمنين لجلالته موفور الصحة والعافية، ومواصلة مسيرة العطاء والإنجاز في خدمة الوطن.

وعرض الوفدان خلال اللقاء جملة من المطالب والمقترحات التي تهم المؤسسات التي يمثلونها، بهدف تطوير عملها والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع المحلي، حيث وعد العيسوي بدراستها ومتابعتها مع الجهات المعنية.

وفي نهية اللقاءين، ثمن العيسوي الدور الإنساني والخيري الذي تقوم به المؤسستان، مؤكدًا دعم القيادة الهاشمية لكل جهد وطني صادق يسهم في خدمة المواطنين وتعزيز العمل التطوعي.