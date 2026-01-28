انطلاقة مجلس الشباب لحوارات المستقبل تزامنًا مع عيد ميلاد جلالة الملك

وطنا اليوم:انطلقت لقاءات مجلس الشباب لحوارات المستقبل في الديوان الملكي الهاشمي، من خلال لقاء جمع شباب المجلس مع معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، في محطة تؤكد نهج الدولة الأردنية في تمكين الشباب وإشراكهم في الحوار وصناعة المستقبل.

وجاءت هذه الانطلاقة تزامنًا مع احتفالات شباب وشابات الأردن بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، الذي يصادف 30 من كانون الثاني الجاري، بما يعكس الثقة الملكية بدور الشباب كشركاء في مسيرة البناء والتحديث، وبدعم ومتابعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وتلا اللقاء اجتماع حواري مع معالي وزير الشباب رائد العدوان، في أجواء عززت التواصل والشراكة بين الشباب والمؤسسات الرسمية.

وعبّر رئيس مجلس حوارات المستقبل عمران لؤي النسور عن اعتزاز شباب المجلس بهذه الانطلاقة، مؤكدًا أهمية الحوار الشبابي في المرحلة المقبلة.

وفي الختام، توجّه شباب مجلس حوارات المستقبل بالشكر لمعالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، على اهتمامه بآراء الشباب ودعمه لمساحات الحوار.