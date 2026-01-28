الاحتلال يكشف عن موعد فتح معبر رفح بالاتجاهين

وطنا اليوم:ذكر موقع واللا الإسرائيلي، الأربعاء، أنه سيتم فتح معبر رفح بالاتجاهين الأحد.

ونسب واللا إلى مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المعبر سيُفتح أمام المسافرين في كلا الاتجاهين اعتبارًا من الأحد المقبل.

وبحسب واللا تلقى جيش الاحتلال تعليمات بالاستعداد لجميع التداعيات المدنية والأمنية.

وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 16500 مريض في غزة بحاجة إلى رعاية طبية خارج القطاع.

وأبقت إسرائيل معبر رفح مغلقا في كلا الاتجاهين منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الأول 2025.

وأوردت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الولايات المتحدة توصلت إلى تفاهم مع مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.

وقالت بحسب مصادر إن فتح معبر رفح سيجري كالتالي:

كل شخص يرغب في الدخول إلى القطاع أو الخروج منه سيُلزم بالحصول على موافقة مصرية، على أن تقوم مصر بنقل الأسماء للحصول على مصادقة أمنية من جهاز الأمن “الشاباك”.

الخارجون من القطاع لن يُطلب منهم الخضوع لتفتيش أمني إسرائيلي، بل سيخضعون فقط لفحص من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي وبمشاركة غزيين محليين يعملون لصالح السلطة الفلسطينية.

وستُشرف إسرائيل عن بُعد على العملية على النحو التالي:

عنصر من المنظومة الأمنية سيجلس في غرفة عمليات تراقب “الدوّار” الذي يمر عبره الخارجون إلى مصر، وسيكون بإمكانه عبر تقنية التعرف على الوجوه التحقق من أن الخارجين هم بالفعل الأشخاص الذين حصلوا على الموافقة.

وبواسطة زر تحكم عن بُعد، يمكنه فتح وإغلاق الدوّار، بحيث إذا جرت محاولة لتهريب أشخاص غير مصرح لهم، ستكون هناك إمكانية لمنع الخروج.

أما الدخول إلى غزة فسيكون أكثر تشددا، مع آلية تفتيش إسرائيلية.

كل من يدخل عبر المعبر سيصل لاحقا إلى نقطة تابعة للجيش الإسرائيلي، حيث ستكون هناك أجهزة تفتيش بالأشعة، وبوابات كشف المعادن، وسيجري فحص الأشخاص واحدا تلو الآخر، بما في ذلك التحقق عبر التعرف على الوجوه.

وفقط بعد اجتياز هذه النقطة، سيُسمح لهم بالمتابعة إلى ما بعد الخط الأصفر، إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة حماس.