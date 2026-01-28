بنك القاهرة عمان
أنجلينا جولي تُخطط لمغادرة أمريكا بحثا عن الخصوصية والأمان

28 يناير 2026
أنجلينا جولي تُخطط لمغادرة أمريكا بحثا عن الخصوصية والأمان

وطنا اليوم:تخطط النجمة العالمية أنجلينا جولي لمغادرة الولايات المتحدة، بعد سنوات قضتها في لوس أنجلوس، حيث بدأت التخطيط لبيع منزلها التاريخي الذي اشترته عام 2017 مقابل 24.5 مليون دولار. ويأتي هذا القرار وسط رغبتها في البحث عن الخصوصية والأمان لأبنائها الستة بعد الانفصال عن براد بيت.
وقالت جولي لمجلة “هوليوود ريبورتر” في أغسطس 2024: “عندما يكون لديك عائلة كبيرة، تريد لهم الخصوصية والهدوء والأمان… سأتمكن من المغادرة بمجرد أن يبلغ أبنائي 18 عامًا”. وأضافت أنها ستقضي الكثير من الوقت في كمبوديا، حيث تمتلك منزلاً ومحمية طبيعية، وتعتبرها موطنها “في قلبها”.
وشهدت الفترة الأخيرة تكهنات عن صعوبات مالية لأنجلينا جولي بعد بيعها شقتها في نيويورك ووجود نزاعات قانونية مع براد بيت حول مزرعة “ميرافيل”، بالإضافة إلى خسائر مالية سجلتها مؤسسة “جولي-بيت” الخيرية، رغم أصولها التي تجاوزت 1.6 مليون دولار. كما تواجه أنجلينا تحديات قانونية حول علامتها التجارية “أتيليه جولي”.
وتأتي خطط أنجلينا في سياق اتجاه عدد من نجوم هوليوود إلى مغادرة أمريكا، مثل إيلين دي جينيريس التي انتقلت إلى المملكة المتحدة، وجورج كلوني الذي استقر في فرنسا مع عائلته لتوفير حياة أكثر هدوءًا لأطفاله بعيدًا عن ضغوط الشهرة.
يذكر أن أنجلينا جولي تخطط لمستقبل أبنائها بعيدًا عن صخب هوليوود، مستغلة خبرتها الدولية في العمل الإنساني والحياة الأسرية، في خطوة تعكس حرصها على الجمع بين الخصوصية والأمان والتعليم الجيد لأطفالها.


