صناعة عمّان تنفّذ برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في مجال تصميم وتصنيع القوالب والمنتجات

وطنا اليوم:نظمت غرفة صناعة عمّان برنامجا تدريبيا متخصصا بعنوان ” بناء قدرات المصانع في مجال تصميم وتصنيع القوالب والمنتجات والمكونات لسلاسل الإمداد المحلية والعالمية والصناعات التجميعية”، وذلك ضمن إطار تنفيذ خطة السياسة الصناعية وبدعم وتمويل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين من خلال الذراع التنفيذي للوزارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) ، ولقد تم تنفيذ المرحلة الاولى من البرنامج بالتعاون مع المركز الوطني للتعبئة والتغليف (جوباك) وتتضمنت (90) ساعة تدريبية عقدت على مدار الفترة بين شهر تشرين الأول ،2025 و وشهر كانون الثاني 2026 ، كما وشارك في البرنامج التدريبي 21 مهندس من قبل 16 شركة صناعية موزعة على 5 قطاعات صناعية مختلفة.

ويعتبر هذا البرنامج التدريبي الموجه للشركات الصناعية هو الأول من نوعه في الأردن وهو مقسم الى مرحلتين، حيث تتضمنت المرحلة الأولى التي تم اختتامها مؤخرا التدريب على استخدام البرمجيات الهندسية المتخصصة في التصميم والمحاكاة والنمذجة وبما يركز على الجوانب العملية ،ويهدف بشكل رئيسي الى تطوير قدرات الشركات الصناعية الأردنية من خلال تدريب المهنسين العاملين لديها وتطوير مهاراتهم المتخصصة في مختلف المجالات المتعلقة بتصميم وتصنيع القوالب وتطوير المنتجات البلاستيكية ، أما المرحلة الثانية فستتضمن ارشاد فني يمتد على (5) اشهر موجه للشركات الصناعية المشاركة في البرنامج ويهدف التطبيق العملي مخرجات التدريب للمرحلة الأولى حسب مشاريع التطوير والاحتياجات الخاصة بكل شركة.

ويذكر، انه تم تخريج المتدربين المشاركين في المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي خلال حفل تم خلاله التأكيد على الأهداف الاستراتيجية للبرنامج في تطوير القدرات التنافسية والتصديرية للصناعات الأردنية من خلال صناعة وتطوير المكونات لسلاسل الإمداد في مختلف الأسوق المحلية والدولية والحصول على حصة سوقية في هذه المجالات. كما وتم التأكيد على الأهمية الكبيرة للاستثمار في التدريب والتعليم المستمر للكوادر الهنسية العاملة لدى الشركات الصناعية، بالاضافة الى تطوير مناهج التعليم الهندسي الجامعي للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف.