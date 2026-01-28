بنك القاهرة عمان
الأشغال: معالجة غالبية البؤر الساخنة التي رُصدت خلال المنخفضات الجوية السابقة

28 يناير 2026
وطنا اليوم:قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان ، الأربعاء ، إن الوزارة عالجت غالبية “البؤر الساخنة” التي تم رصدها خلال المنخفضات الجوية السابقة.
وأضافت أن بعض المواقع سيتم التعامل معها ضمن خطة شاملة تأخذ بعين الاعتبار عوامل الخطورة والأولوية.
وأشارت الوزارة إلى عدم حصر الكلف حتى الآن لأن بعض الأعمال تم إسنادها لمقاولين وبعضها تم تنفيذها بجهود كوادر الوزارة وآلياتها.
وأكدت الوزارة مواصلة تنفيذ خطتها الاحترازية لموسم الشتاء، والتي تشمل رفع جاهزية الكوادر الفنية والميدانية، وتفعيل غرف الطوارئ على مدار الساعة، ومتابعة مجاري تصريف مياه الأمطار والعبّارات والطرق الرئيسة، إضافة إلى التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.
وكان وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن قد أجرى جولة ميدانية واسعة أمس الثلاثاء شملت عددًا من مواقع العمل الحيوية في منطقة البحر الميت ومحافظة الكرك، وذلك لمتابعة سير العمل في مشاريع معالجة أضرار السيول وحماية المنشآت المائية وتطوير شبكة الطرق الرئيسة.


