سياج ومنطقة عازلة .. تركيا تستعد لأسوأ سيناريو أمريكي في إيران

وطنا اليوم:أفادت تقارير إعلامية، بأن تركيا وضعت خططا تشمل “منطقة عازلة” عند الحدود مع إيران، وسط تصاعد المخاوف من هجوم أمريكي محتمل قد يؤدي إلى موجة نزوح كبيرة.

وقالت التقارير إن مسؤولين أتراكا أبلغوا نواب البرلمان أن أنقرة وضعت خططا تشمل إقامة منطقة عازلة داخل الجانب الإيراني من الحدود إذا أدت حرب أو ضربات أمريكية إلى موجة نزوح كبيرة من إيران نحو تركيا.

وقال أحد المشاركين في الإحاطة من دون كشف اسمه، إن التعبير المستخدم كان أن “كل ما يمكن يجب أن يفعل لضمان بقاء من قد يهاجر داخل الأراضي الإيرانية”، سواء استخدم مصطلح “منطقة عازلة” حرفيا أم لا.

يأتي ذلك، بينما أعلنت وزارة الدفاع التركية سابقا أنها عززت أمن الحدود الممتدة لنحو 560 كيلومترا مع إيران بحاجز مادي وتقني متطور يشمل جدرانا إسمنتية، وخنادق، وأبراج رصد كهروبصرية، مع مراقبة مستمرة بالطائرات المسيرة والطائرات المأهولة على مدار الساعة.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان شدد في تصريحات صحافية، على رفض تركيا لأي تدخل عسكري أجنبي في إيران، ودعا واشنطن لاستخدام القنوات الدبلوماسية لحل الأزمة، معتبرا أن زعزعة الاستقرار الإقليمي ليست في مصلحة أنقرة.

​وفي غضون ذلك، أفادت تقارير صحفية بأن الولايات المتحدة تدرس خيارات لشن “هجمات حساسة” على قيادات إيرانية تعتبرها مسؤولة عن قمع المتظاهرين، توازيها حشود عسكرية تشمل مقاتلات وأنظمة دفاعية وسفن حربية في الشرق الأوسط، وهو ما تأخذه تركيا في حساباتها عند التخطيط لمنع موجات لجوء جديدة.