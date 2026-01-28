أبو الولاد اتجوز .. زينة تثير الجدل بكلماتها

وطنا اليوم:حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة المصرية زينة، بكلماتها التي صرحت بها بشكل مفاجئ، عن زيجة حدثت بين من أطلقت عليه “أبو الولاد” ومساعدته الشخصية.

إذ نشرت زينة عبر خاصية القصص المصورة من خلال حسابها الرسمي على “انستغرام”، لتقول “باركوا لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته.. كده هتشتغل بضمير أكتر”.

وتابعت زينة تعليقها المثير للجدل قائلة “كمان وفر المرتب.. خطة في منتهى الذكاء.. ونسمع مع بعض آه يا دنيا”، لتستعين بجزء من أغنية المطربة المصرية الشعبية بوسي.

تلك الكلمات أثارت حيرة متابعي زينة، وجعلت البعض يتحدث عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عن كون زينة تتحدث عن الفنان المصري أحمد عز والد توأمها.

لكنها لم تعلق على تلك الأقاويل أو تصرح باسم أحمد عز بشكل صريح، فيما لم يعلق هو على تلك الأمور كعادته منذ بداية أزمته مع زينة قبل سنوات.

وفيما يلتزم الطرفان الصمت تجاه الآخر، تستمر الدعاوى القضائية المنعقدة بينهما، بعد أن حصلت زينة على أحكام قضائية خلال الأيام الماضية تلزم أحمد عز بدفع مبالغ شهرية كنفقة من أجل التوأم أو ما يتعلق بهما