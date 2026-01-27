متحف الدبابات الملكي ينظم احتفالا بمناسبة عيد ميلاد الملك

وطنا اليوم – أعلن متحف الدبابات الملكي عن تنظيم احتفال بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الرابع والستين، والذكرى الثامنة لافتتاح المتحف وذلك يوم الجمعة المقبل في مبنى المتحف.

وسيشمل الاحتفال على الكثير من فقرات متنوعة تناسب الأعمار كافة احتفاء بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين مثل موسيقات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وفقرات ثقافية وفنية شعبية، ونشاط طاقم الدبابة للأطفال، والرسم على الوجوه، وفيديوهات حصرية حول حياة جلالة الملك العسكرية، وورشة الرسم على الأكواب بالتعاون مع شركة ورقامي، وأنشطة تفاعلية متعددة ومسابقات عائلية.

وقال المتحف إنه سيكون هناك فعاليات تقام لأول مرة في المتحف مثل التقاط الفيديوهات والصور بطرق عصرية ومبتكرة لإرسال معايدات لجلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده الرابع والستين.

وبين أن الاحتفال سيمتد من الساعة العاشرة صباحاً و حتى الخامسة مساءً، والدعوة عامة للعائلات والدخول مجاني للجميع.