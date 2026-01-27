بلدية الكرك تُفعل كاميرات الرقابة البيئية

وطنا اليوم:باشرت بلدية الكرك الكبرى بتشغيل كاميرات الرقابة البيئية المخصصة لرصد مخالفات الإلقاء العشوائي للنفايات، وذلك في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية للنظافة وتعزيز الالتزام البيئي في محافظة الكرك، بهدف تحقيق بيئة حضرية نظيفة ومستدامة، إضافة إلى تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية والحد من السلوكيات السلبية المرتبطة بالتخلص غير السليم من النفايات.

ودعت البلدية إلى التعاون والالتزام بالسلوكيات البيئية السليمة، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على جمالية المحافظة و بيئتها، مؤكدة أن هذه الخطوة تعد استمرارا لجهود كافة الجهات المعنية في تبني حلول ذكية وتقنيات حديثة لخدمة المحافظة وسكانها وعكس الصوره الحضارية للمدينة