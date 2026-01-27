القضاة : انخفاض قضايا المخدرات 13% عام 2025

وطنا اليوم:قال مدير إدارة مكافحة المخدرات حسان القضاة إن انعدام الأمن في بعض دول الجوار أسهم في تدفق المخدرات إلى الأردن، باعتباره طريق ترانزيت لعبور هذه المواد.

وأضاف القضاة، مساء الثلاثاء، أن عدد قضايا المخدرات المضبوطة خلال العام الماضي بلغ 22031 قضية، مسجلا انخفاضا بنسبة 13 بالمئة مقارنة بعام 2024، مؤكدا أن هذا التراجع يعود إلى الاستراتيجية الأمنية المعززة في مكافحة المخدرات.

وأضاف أن الأجهزة المختصة تنفذ مداهمات يومية لأوكار مروجي ومهربي المخدرات، ضمن جهود متواصلة للحد من انتشارها وحماية المجتمع.

وأشار القضاة إلى دراسة أجراها البحث الجنائي على سنوات ماضية تناولت 600 جريمة قتل وقعت في الأردن، تبين أن ثلاث جرائم فقط كان مرتكبوها تحت تأثير المخدرات.

ولفت إلى وجود ظاهرة لتعاطي المخدرات في المملكة، مؤكدا “لا يمكن إنكارها”.

وبين القضاة، أن 846 شخصا تم معالجتهم من إدمان المخدرات العام الماضي.

واعتبر القضاة أنه لا يمكن معالجة متعاطي المخدرات في المنزل من قبل ذويه، مؤكدا أهمية معالجة المدمنين في مراكز صحية مختصة يتبعها رعاية لاحقة