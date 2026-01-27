متحف الدبابات الملكي ينظم احتفالا بمناسبة عيد ميلاد الملك الرابع والستين

وطنا اليوم:أعلن متحف الدبابات الملكي عن تنظيم احتفال بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم الرابع والستين والذكرى الثامنة لإفتتاح المتحف وذلك يوم الجمعة الموافق 30 كانون الثاني في مبنى المتحف.

وسيشمل الاحتفال على الكثير من الفقرات المتنوعة التي تناسب كافة الأعمار احتفاء بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين مثل موسيقات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي, فقرات ثقافية وفنية شعبية, نشاط طاقم الدبابة للأطفال, الرسم على الوجوه, فيديوهات حصرية حول حياة جلالة الملك العسكرية, ورشة الرسم على الأكواب بالتعاون مع شركة ورقامي, وانشطة تفاعلية متعددة ومسابقات عائلية.

وسيكون هناك فعاليات تقام لأول مرة في المتحف مثل التقاط الفيديوهات والصور بطرق عصرية ومبتكرة لإرسال معايدات لجلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده الرابع والستين,

وسيمتد الاحتفال من الساعة العاشرة صباحا و حتى الخامسة مساء, والدعوة عامة للعائلات والدخول مجاني للجميع