رفع درجة تصنيف المنخفض الجوي الذي يؤثر على الأردن الأربعاء

وطنا اليوم:أعلن المختصون الجويون عن رفع درجة تصنيف المنخفض الجوي المتوقع أن يبدأ تأثيره على المملكة أواخر نهار يوم الأربعاء، الموافق للثامن والعشرين من كانون الثاني لعام ألفين وستة وعشرين.

وقد تم تصنيف هذا المنخفض ضمن الدرجة الثانية، وهي الدرجة “الاعتيادية” وفقا لمقياس شدة المنخفضات الجوية.

ويتوقع أن يترافق هذا المنخفض مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة، وسيادة أجواء باردة بشكل عام، بالإضافة إلى نشاط واضح في سرعة الرياح وهطول أمطار قد تمتاز بالغزارة في بعض الفترات، لا سيما في المناطق الشمالية والوسطى من البلاد.

تطورات الحالة الجوية بدءا من ليلة الثلاثاء

تشير التقدرات الجوية إلى أن بداية التغير في الطقس ستكون مع ليلة الثلاثاء على الأربعاء، حيث تصبح الأجواء باردة مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات متفاوتة.

ويحتمل خلال ساعات الليل المتأخر وفجر يوم الأربعاء هطول زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء من المناطق الشمالية، قد ترتقي لتكون رعدية في بعض الأحيان، مع امتداد فرص الهطول لتشمل بعض المناطق الوسطى بشكل محدود.

وأما خلال نهار يوم الأربعاء، فيتوقع أن يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية أو أقل بقليل، مع استمرار الأجواء الباردة في عموم المحافظات.

ذروة التأثير الميداني ونشاط الرياح القوية

مع حلول ساعات العصر والمساء من يوم الأربعاء، تبدأ المملكة بالتأثر الفعلي بالمنخفض الجوي، حيث تتكاثف الغيوم وترتفع فرص هطول الأمطار في الشمال والوسط، لتمتد لاحقا نحو أجزاء من محافظتي الكرك والطفيلة.

ومن المتوقع أن تكون هذه الأمطار غزيرة أحيانا، وتصحبها صواعق برقية ورعد، مع تساقط زخات من البرد محليا، مما قد يتسبب في تشكل تجمعات مائية على الطرقات.

وكما ستهب رياح جنوبية غربية نشطة السرعة، تصل سرعة هباتها إلى أكثر من 80 كم/ساعة فوق قمم الجبال الجنوبية، مما سيعمل على إثارة الأتربة والغبار في المناطق الصحراوية والسهول الشرقية.

الأجواء المتوقعة ليوم الخميس وتحذيرات للسلامة

يستمر تأثير الكتل الهوائية الباردة والرطبة يوم الخميس، الموافق لتاسع وعشرين من كانون الثاني، حيث تبقى الأجواء باردة وغائمة جزئيا، مع فرص لهطول زخات متفرقة من الأمطار في الشمال والوسط قبل أن يميل الطقس للاستقرار تدريجيا مع ساعات المساء.

وقد أصدر المختصون مجموعة من التوصيات للمواطنين، أبرزها الانتباه من خطر العواصف الرملية وانعدام الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية خلال ساعات الظهر والعصر.

وكما جرى التأكيد على ضرورة ارتداء الملابس الدافئة، والقيادة بحذر شديد عند بداية هطول الأمطار، والتحذير من خطر تشكل السيول مع ساعات المساء الأولى من يوم الأربعاء في المناطق الشمالية والوسطى