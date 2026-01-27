الأمن العام: التعامل مع قذيفتين قديمتين عثر عليهما في إربد

وطنا اليوم:قالت مديرية الأمن العام، مساء الثلاثاء، إنه يتم التعامل مع قذيفتين قديمتين عثر عليهما أحد المقاولين أثناء عمليات الحفر في مدينة إربد، حيث قام بوضعهما داخل مركبته وإبلاغ المركز الأمني المختص، وتتولى الفرق المختصّة التعامل معها.

وأهابت مديرية الأمن العام بكل مَن يشتبه بمثل تلك الأجسام عدم لمسها أو تحريكها من مكانها والابتعاد عنها وإبلاغ الجهات المختصّة عبر رقم الطوارئ الموحد (911)