الريال الإيراني يهبط إلى مستوى غير مسبوق

وطنا اليوم:أظهرت ⁠عدة مواقع إيرانية لرصد ‌قيمة ​العملة أنها هوت لمستوى ​قياسي أمام الدولار ⁠الثلاثاء، وذلك بعد ‌احتجاجات استمرت لأسابيع أثارها تراجع ‌قيمة العملة.

وتراجع سعر صرف الريال الإيراني إلى 1.5 مليون ريال مقابل الدولار الواحد، مسجلا أدنى مستوى له على الإطلاق، وذلك عقب الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد على خلفية الأزمات الاقتصادية.

وعرضت محلات الصرافة هذا السعر في وقت لا تزال إيران تعاني فيه من تبعات العقوبات الدولية، خاصة تلك المرتبطة ببرنامجها النووي، وسوء الإدارة من قبل المسؤولين الحكوميين.

وبدأت الاحتجاجات في إيران يوم 28 ديسمبر، جراء انهيار العملة الإيرانية، الريال، وسرعان ما انتشرت في مختلف أنحاء البلاد.

وقال نشطاء إن قمع الاحتجاجات أسفر عن مقتل 6126 شخصا على الأقل.

يأتي ذلك في ظل أنباء عن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدرس إمكانية فرض حصار بحري على إيران؛ لمنعها من تصدير النفط على غرار ما فعلته مع فنزويلا، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلي.

كما أعلن الجيش الأمريكي، وصول حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن ومجموعتها الشرق الأوسط، ما يعزز بشكل كبير قوته النارية في المنطقة، في ظل تصاعد التوترات مع إيران.

ويأتي وصول حاملة الطائرات الأمريكية والسفن الحربية المرافقة لها، إلى الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوترات مع إيران وتحذيرات من حرب قد تندلع خلال الفترة المقبلة، قد تطال البلدان المجاورة وتزعزع استقرار المنطقة.