بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

طفـــل ضحية حرق يصارع الالم وحيداً في مستشفى الزرقاء الحكومي

ساعتين ago
طفـــل ضحية حرق يصارع الالم وحيداً في مستشفى الزرقاء الحكومي

وطنا اليوم:قال مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور عوض الخزاعلة إن طفلًا يبلغ من العمر 6 سنوات، أُدخل إلى المستشفى منذ شهر تموز الماضي، يعاني من حروق من الدرجتين الثالثة والرابعة، طالت أكثر من 60% من جسمه، وتوزعت في مناطق البطن والصدر والذراعين والفخذين والحوض.
وأوضح الخزاعلة أن حالة الطفل كانت حرجة عند دخوله المستشفى، ما استدعى إدخاله إلى قسم العناية الحثيثة، حيث خضع لرعاية طبية مكثفة دون وجود مرافقين، وتولى الكادر الطبي والتمريضي متابعته بشكل كامل. وأضاف أنه وعلى مدار شهرين، انتقلت حالة الطفل تدريجيًا من مرحلة إلى أخرى، وما يزال بحاجة إلى عدة عمليات جراحية، من بينها زراعة الجلد وعمليات لتحرير المفاصل، لتمكينه من الحركة.
وبيّن أن المستشفى عزز الكادر الطبي المخصص لحالة الطفل، حيث جرى تخصيص موظف لمتابعته بشكل يومي، مشيرًا إلى أنه ورغم تحسن وضعه الصحي، لم يتم نقله إلى الأقسام العادية لعدم توفر مرافقين، ما استدعى إبقاءه في العناية الحثيثة.
وأكد أن دور وزارة التنمية الاجتماعية يبدأ بعد انتهاء العلاج الطبي، لافتًا إلى أن الطفل يحتاج إلى مرافق دائم للمساعدة في الاستحمام والطعام والحركة، وهي مهام يقوم بها حاليًا طاقم التمريض.
وكانت سيدة أردنية تحدثت عن الحالة الإنسانية المأساوية للطفل الوحيد.
وأوضحت أن الطفل تعرّض للحرق على يد والده، قبل أن يتم إسعافه إلى المستشفى بعد ثلاثة أيام من وقوع الحادثة في شهر تموز الماضي، وذلك عقب اتصال أحد أقاربه بالدفاع المدني، حيث وصل وهو في حالة يرثى لها.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الأب في السجن، فيما لا تقوم الأم بزيارة الطفل، الذي يعاني آلامًا شديدة نتيجة الحروق التي أصيب بها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:22

القاضي يلتقي السفير الصيني

16:42

جرادات: لا رفع لأجور النقل العام وما جرى هيكلة لتقريب الفئات النقدية

16:31

بعد خضوعه لملكية أميركية.. تيك توك يمنع انتقاد ترامب

16:27

الشروط والمؤهلات العلمية  والمهنية  للخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي

15:59

برعاية محافظ الزرقاء… إطلاق جائزة الموظف المثالي في دورتها الثانية لعام 2025

15:52

الريال الإيراني يهبط إلى مستوى غير مسبوق

15:36

الإدارة المحلية تدعو للاستفادة من خصومات وإعفاءات ضريبة الأبنية والأراضي

15:16

هجرة جماعية من تيك توك إلى تطبيق أسَّسه أردني

15:05

حملة أمنية لإزالة الاعتداءات على شارع الأردن في لواء عين الباشا

15:02

اختتام تدريب محاكاة الأعمال الصغيرة ضمن برنامج “انهض – يافعين” في كفرنجة وسحاب

15:00

الأردن و مصر: ضرورة التزام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

14:37

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للسرور بالشفاء التام

وفيات
وفيات الثلاثاء 27 – 1 – 2026وفيات الإثنين 26 – 1 – 2026وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي خالد القرعانوفيات الأحد 25 – 1 – 2026وفيات الجمعة 23-1-2026